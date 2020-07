Kiss Kiss Play Summer 2020: la tracklist della doppia compilation

Dal 17 luglio è disponibile Kiss Kiss Play Summer 2020, la doppia compilation dell’estate contenente un totale di 45 tracce dal forte airplay radiofonico e di grande successo da ascoltare sotto l’ombrellone. I titoli delle canzoni.

Come consuetudine, questa release propone due CD: il primo contenente 23 tra le canzoni più gettonate in italiano, alcune delle quali molto recenti, e l’altro 22 tra i brani internazionali o in altra lingua più in voga degli ultimi mesi.

Gli artisti italiani che ascolteremo nel primo disco sono: J-AX, Aiello, Baby K, Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini, Boomdabash & Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro e Jovanotti, Chadia Rodriguez & Federica Carta, shiva, Giulia Molino, Elodie, Diodato, Francesco Gabbani, Willie Peyote , Annalisa, Giulia Luzi, Random, The Kolors, Rocco Hunt & Ana Mena, Fedez e Bobo Vieri & Nicola Ventola & Lele Adani nella recente Una Vita Da Bomber.

Gli artisti protagonisti del secondo CD di respiro internazionale sono invece: Billie Eilish, Bob Sinclar & OMI, Ava Max , Gaia Gozzi, Doja Cat, KAROL G & Nicki Minaj, The Weeknd, Lady Gaga & Ariana Grande, Purple Disco Machine & Sophie and the Giants, Powfu, Alicia Keys, BENEE, Dotan, The 1975, Surf Mesa, Shaggy, Surfaces, Celeste, Topic, Saint Jhn, Elenoir, LA Vision & Gigi D’Agostino.

Se cercate una compilation, Kiss Kiss Play Summer è sicuramente una delle migliori in commercio, che vi farà compagnia in questa estate iniziata da un mese scarso, con tutte le più grandi hit del 2020.





Kiss Kiss Play Summer 2020 tracklist

CD 1

Disco 2