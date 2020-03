BENEE – Supalonely feat. Gus Dapperton: audio, video, testo e traduzione della canzone

Supalonely è una canzone della ventenne cantautrice e musicista neozelandese Stella Bennett, in arte Benee (precedentemente Bene), tratta dal secondo EP Stella & Steve, pubblicato il 15 novembre 2019. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Rome.

Stella ha iniziato a pubblicare musica su Soundcloud nel suo ultimo anno di liceo (2017), attirando l’attenzione del produttore Josh Fountain con il quale lavora tutt’oggi. L’artista classe 2000 si è fatta un nome nel suo paese con il singolo “Soaked” (2018), che ha raggiunto la quattordicesima posizione nella classifica dei singoli più venduti. Quel brano è stato certificato Platino. Il suo primo strumento è stato il sassofono, che ha suonato per diversi anni, insieme alla chitarra.

Il citato EP, successore di “Fire on Marzz” (giugno 2019), il cui titolo oltre a menzionare il suo nome, cita anche quello che ha dato alla sua automobile, racchiude cinque interessanti tracce, tra le quali quella in oggetto, scritta con la collaborazione di Jenna Andrews, Josh Fountain e Gus Dapperton, con produzione degli ultimi due. Gus Dapperton è anche l’ospite del brano, nel quale Stella canta depressione e solitudine, scaturiti anche da un’infelice storia d’amore. Da qui il titolo, che significa “super-sola”, che tuttavia l’artista ha definito “super-autoironica”, perché ciò che cantante sostiene in questo pezzo, non corrisponde alla realtà, vale a dire: lei non è realmente triste e-o sola.

Per concludere una curiosità: esiste una versione “clean”, disponibile ovunque, nella quale viene omessa la cattiva parola “fuck” e la frase “I’m a lonely bitch” viene cambiata in “I’m a lonely chick”.

BENEE Supalonely Testo e Traduzione

[Chorus: BENEE]

I know I fucked up, I’m just a loser

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’

‘Bout where I should’ve been

I’ve been lonely, mm, ah, yeah

[Verse 1: BENEE]

Water pouring down from the ceiling

I knew this would happen, still hard to believe it

Maybe I’m dramatic, I don’t wanna seem it

I don’t wanna panic (Ooh, ooh, ooh)

[Pre-Chorus: BENEE]

I’m a sad girl, in this big world

It’s a mad world (Ooh, ooh, ooh)

All of my friends know what’s happened, you’re a bad thing (Ah!)

[Chorus: BENEE]

I know I fucked up, I’m just a loser

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’

‘Bout where I should’ve been

I’ve been lonely, mm, ah, yeah

[Post-Chorus: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I’m a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Verse 2: BENEE & (Gus Dapperton)]

Now I’m in the bathtub, cryin’

Think I’m slowly sinking, bubbles in my eyes

Now, maybe I’m just dreamin’

Now I’m in the sad club, just tryna get a backrub (Lonely)

[Pre-Chorus: BENEE]

I’m a sad girl, in this big world

It’s a mad world (Ooh, ooh, ooh)

All of my friends know what’s happened, you’re a bad thing (Ah!)

[Pre-Chorus: BENEE, with Gus Dapperton]

I’m a sad girl, in this big world

It’s a mad world (Ooh, ooh, ooh)

All of my friends know what’s happened, you’re a bad thing

[Chorus: BENEE]

I know I fucked up, I’m just a loser (Loser)

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter (Quitter)

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’

‘Bout where I should’ve been (Where I should’ve been)

I’ve been lonely, mm, ah, yeah

[Post-Chorus: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la (Woo!)

Lonely (I’m a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Bridge: Gus Dapperton]

I loathe romancing in itself, I’ll be damned to try

I’m only dancin’ by myself so I don’t slam my Irish buck

Compostable cups, B-B-BENEE, I-I can’t stress this enough

I would hate to mess things up, but my boogie still stays restless as fuck, yeah

[Chorus: BENEE & Gus Dapperton, BENEE]

I know I fucked up, I’m just a loser

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’

‘Bout where I should’ve been

I’ve been lonely, mm, ah, yeah





[Post-Chorus: BENEE & Gus Dapperton]

La-la-la-la, la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

Lonely (I’m a lonely bitch) (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

La-la-la-la, la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

Lonely (Super lonely) (Lonely)

[Outro: BENEE & Gus Dapperton]

La-la-la-la, la-la-la-la (I’ve been lonely, I’ve been lonely)

(I’ve been lonely, by the way)

La-la-la-la, la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

Lonely (I’ve been lonely)





[Rit.]

So di aver sbagliato, sono solo una perdente

Non dovrei stare con te, credo di essere una che si arrende

Mentre sei là fuori a bere, sono solo qui a pensare

Di dove sarei dovuta essere

Mi sento sola, mm, ah, sì

[Str. 1]

L’acqua scende dal soffitto

Lo sapevo che sarebbe successo, ancora difficile da credere

Forse sono drammatica, non voglio sembrarlo

Non voglio farmi prendere dal panico (Ooh, ooh, ooh)

[Pre-Rit.]

Sono una ragazza triste, in questo mondo così grande

È un mondo folle (Ooh, ooh, ooh)

Tutti i miei amici sanno cosa è successo, tu sei una cosa negativa (Ah!)

[Rit.]

So di aver fatto una cavolata, sono solo una perdente

Non dovrei stare con te, credo di essere una che si arrende

Mentre sei là fuori a bere, sono solo qui a pensare

Di dove sarei dovuta essere

Mi sento sola, mm, ah, sì

[Post-Rit.]

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (sono una brutta stron*a sola)

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (Super sola)

[Str. 2]

Ora sono nella vasca da bagno, piango

Penso che sto affondando lentamente, bolle nei miei occhi

Ora, forse sto solo sognando

Ora sono nel club dei tristi, sto solo cercando di ottenere un massaggino alla schiena (Sola)

[Pre-Rit.]

Sono una ragazza triste, in questo mondo così grande

È un mondo folle (Ooh, ooh, ooh)

Tutti i miei amici sanno cosa è successo, tu sei una cosa negativa (Ah!)





[Pre-Rit.]

Sono una ragazza triste, in questo mondo così grande

È un mondo folle (Ooh, ooh, ooh)

Tutti i miei amici sanno cosa è successo, tu sei una cosa negativa

[Rit.]

So di aver sbagliato, sono solo una perdente (perdente)

Non dovrei stare con te, credo di essere una che si arrende (che si arrende)

Mentre sei là fuori a bere, sono solo qui a pensare

Di dove sarei dovuto essere (dove avrei dovuto essere)

Sono stato solo, mm, ah, sì

[Post-Rit.]

La-la-la-la, la-la-la-la (Woo!)

Sola (sono una brutta stron*a sola)

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (Super sola)

[Bridge]

Detesto il romanticismo in sé, sarò dannatamente provato

Sto solo ballando da solo, quindi non sbatto il mio cocktail [Nota: un Buck o Mule è un cocktail che viene preparato con birra allo zenzero, succo di agrumi e uno qualsiasi dei numerosi liquori di base. Irish buck contiene whiskey irlandese]

Bicchieri compostabili, B-B-BENEE, non riesco a smettere di pensarci

Mi dispiacerebbe incasinare le cose, ma il mio ballo resta incessante da fare schifo, sì

[Rit.]

So di aver sbagliato, sono solo una perdente

Non dovrei stare con te, credo di essere una che si arrende

Mentre sei là fuori a bere, sono solo qui a pensare

Di dove sarei dovuta essere

Mi sento sola, mm, ah, sì

[Post-Rit.]

La-la-la-la, la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

Sola (sono una brutta stron*a sola) (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

La-la-la-la, la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

Sola (Super sola) (Sola)

[Outro]

La-la-la-la, la-la-la-la (Mi sento sola, mi sento sola)

(Mi sento sola, comunque)

La-la-la-la, la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

Sola (Mi sento sola)

