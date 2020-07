Giulia – Mon Amour feat. Samuel Storm: audio, video, testo e traduzione della bella canzone

Anche la cantante e attrice romana Giulia Luzi rilascia il suo tormentone che si intitola Mon Amour, un’orecchiabile singolo inciso con la collaborazione del nigeriano ex X Factor 2017, Samuel Storm, pubblicato il 3 luglio 2020 su Starpoint Corporation in tre versioni: quella classica, la Radio Dance Version e la Extended Dance Version.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questa gradevole canzone, un filmato diretto da Filippo Arlotta, decisamente adatto a un’estate da poco iniziata.

Il brano è stato scritto dagli interpreti, con la collaborazione di Piero Romitelli e Roberto Cardelli, che ha anche curato la produzione, ed è caratterizzato da un testo in tre lingue: italiano, inglese e francese.

Mon Amour è un brano estremamente catchy e radiofonico, on air dal giorno della release, che potrebbe tranquillamente rivelarsi una delle hit che ci accompagneranno in queste calde settimane estive. Il videoclip che accompagna questo pezzo è ambientato tra un caicco in mezzo al mare e il Teatro Massimo Bellini di Catania. La coreografia di ballo è stata eseguita da artisti come Klaudia Pepa, già ballerina di Amici, affiancata dai famosi ballerini di reggaeton, vale a dire i Meneo Kings, corpo di ballo composto da dieci ballerini professionisti sulla coreografia di Luca Barbagallo.

Testo Mon Amour di Giulia Luzi

[Samuel Storm]

When I was young my mama told me:

“don’t you ever dream small

go get a taste of the good life

work hard and party all night”

so I part from monday to sunday

it’s friday night, so we don’t care

if you need somebody to hold you

I’ll be here, so baby, come find me

[Giulia]

Ma io

voglio una vita come quelle dei film

la bella vita di Angelina Jolie

e poi ballare a piedi scalzi senza un domani

che non è tardi

[Samuel Storm]

I wanna party like it’s 1969

put on your shoes and come with me

[Giulia]

E’ finita o comincia la festa

punti di vista, punti di vista

[Giulia]

Mon amour, mon amour

tu sais que je t’aime toujours?

ton visage est très joli

mais tu me vois comme un amie

et donne moi au moins une seconde

alors laisse moi voir le monde

je veus etre ta reine, oui

amami, amami

amami, amami, amami

[Samuel Storm]

Girl, let me take you everywhere

just like a queen you need a crown

I can’t pretend that I don’t care

you know I’ll never let you down

[Giulia]

Ma io

già ti conosco oppure è un déjà vu?

Hai gli occhi neri con la luce blu

e quando balli tu non segui i passi

il tempo sbagli ma muovi i fianchi

[Samuel Storm]

I don’t care how you move your feet

just feel the beat and dance, baby

[Giulia]

E’ finita o comincia la festa

punti di vista, punti di vista

[Giulia]

Mon amour, mon amour

tu sais que je t’aime toujours?

ton visage est très joli

mais tu me vois comme un amie

et donne moi au moins une seconde

alors laisse moi voir le monde

je veus etre ta reine, oui

amami, amami

[Samuel Storm]

I don’t really care, I don’t wanna know

I just wanna dance with you

Baby, we can go anywhere you want

just tell me what I gotta do

[Giulia]

A mezzanotte, a mezzanotte

qui le giornate ormai si sono capovolte

[Samuel Storm]

When it’s midnight I’m gonna bring the sun

[Giulia]

Mon amour, mon amour

tu sais que je t’aime toujours?

ton visage est très joli

mais tu me vois comme un amie

et donne moi au moins une seconde

alors laisse moi voir le monde

je veus etre ta reine, oui

amami, amami





[Giulia]

Mon amour, mon amour

amami, amami, amami

mon amour, mon amour

amami, amami, amami

mon amour, mon amour

baciami e stringimi, baciami e stringimi

amami, amami, amami

Mon amour, mon amour

tu sais que je t’aime toujours?

ton visage est très joli

mais tu me vois comme un amie





Giulia Luzi – Mon Amour Traduzione

[Samuel Storm]

Quando ero piccolo mia madre mi disse:

“non sognare mai in piccolo

assapora un po’ di bella vita

lavora sodo e fai festa tutta la notte”

quindi mi divido dal lunedì alla domenica

è venerdì sera quindi chissenefrega

se hai bisogno di qualcuno che ti abbracci

Io ci sarò, quindi, piccola, vieni da me

[Giulia]

Ma io

voglio una vita come quelle dei film

la bella vita di Angelina Jolie

e poi ballare a piedi scalzi senza un domani

che non è tardi

[Samuel Storm]

Voglio divertirmi come nel 1960

mettiti le scarpe e vieni via con me

[Giulia]

E’ finita o comincia la festa

punti di vista, punti di vista

[Giulia]

Amore mio, amore mio

sai che ti amo ancora?

Il tuo viso è molto carino

ma tu mi vedi come un’amica

dammi almeno un secondo

poi lasciami vedere il mondo

voglio essere la tua regina, si

amami, amami

amami, amami, amami

[Samuel Storm]

Ragazza, lascia che ti porti ovunque

proprio come una regina ti serve una corona

con posso fingere che non m’importi

sai che non ti deluderò mai

[Giulia]

Ma io

già ti conosco oppure è un déjà vu?

Hai gli occhi neri con la luce blu

e quando balli tu non segui i passi

il tempo sbagli ma muovi i fianchi

[Samuel Storm]

Non mi importa come muovi i piedi

senti solo il ritmo e balla, piccola

[Giulia]

E’ finita o comincia la festa

punti di vista, punti di vista





[Giulia]

Amore mio, amore mio

sai che ti amo ancora?

Il tuo viso è molto carino

ma tu mi vedi come un’amica

dammi almeno un secondo

poi lasciami vedere il mondo

voglio essere la tua regina, si

amami, amami

[Samuel Storm]

Non mi importa, non voglio sapere

voglio solamente ballare con te

piccola, possiamo andare ovunque tu voglia

dimmi solo cosa devo fare

[Giulia]

A mezzanotte, a mezzanotte

qui le giornate ormai si sono capovolte

[Samuel Storm]

Quando sarà mezzanotte ti porterò il sole

[Giulia]

Amore mio, amore mio

sai che ti amo ancora?

Il tuo viso è molto carino

ma tu mi vedi come un’amica

dammi almeno un secondo

poi lasciami vedere il mondo

voglio essere la tua regina, si

amami, amami

[Giulia]

Amore mio, amore mio

amami, amami, amami

amore mio, amore mio

amami, amami, amami

amore mio, amore mio

baciami e stringimi, baciami e stringimi

amami, amami, amami

[Giulia]

Amore mio, amore mio

sai che ti amo ancora?

Il tuo viso è molto carino

ma tu mi vedi come un’amica

