The Weeknd – In Your Eyes: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

In Your Eyes è il terzo singolo ufficiale estratto da After Hours, quarto album in studio del cantautore canadese The Weeknd, rilasciato il 20 marzo 2020. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Anton Tammi, online dalle ore 17 di lunedì 23 marzo 2020.

Scritta con la collaborazione di Belly, Max Martin & Oscar Holter e prodotta insieme a Martin e Holter, l’orecchiabile canzone è accompagnata da un filmato del quale sconsiglio la visione ai soggetti impressionabili.

Il video di In Your Eyes

Il videoclip riparte dall’ultimo filmato, quello relativo alla title track, che vedeva il cantante in preda a una sorta di possessione demoniaca, che nel finale entrava in un ascensore insieme a una malcapitata coppia. Dalle urla della donna, si intuiva che stesse avendo luogo un massacro. Beh, sicuramente lui non ce l’avrà fatta, ma la protagonista femminile, Zaina Miuccia, fortunatamente si. Armato dell’affilatissimo coltello, Abel le da la caccia per tutta la durata del cortometraggio, che potremmo definire un misto tra thriller, horror e splatter. Terrorizzata, lei si rifugia all’interno di una discoteca ma la presenza dell’indemoniato cantante è costante, così si arma di accetta e riesce a sorprenderlo tagliandogli la testa, con la quale, tra l’altro, balla ed esibisce con un certo orgoglio e soddisfazione come trofeo. Veramente raccapricciante.

The Weeknd In Your Eyes testo e traduzione

[Verse 1]

I just pretend that I’m in the dark

I don’t regret ’cause my heart can’t take a loss

I’d rather be so oblivious

I’d rather be with you

[Pre-Chorus 1]

When it’s said, when it’s done, yeah

I don’t ever wanna know

I can tell what you done, yeah

When I look at you

[Chorus]

In your eyes

I see there’s something burning inside you

Oh, inside you

In your eyes, I know it hurts to smile but you try to

Oh, you try to

[Post-Chorus]

You always try to hide the pain

You always know just what to say

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes, you lie, but I don’t let it define you

Oh, define you

[Verse 2]

I tried to find love

In someone else too many times

But I hope you know I mean it (Mean it)

When I tell you you’re the one that was on my mind, oh

[Pre-Chorus 2]

When it’s said, when it’s done, yeah

I would never let you know (Let you know)

I’m ashamed of what I’ve done, yeah

When I look at you

[Chorus]

In your eyes (Your eyes)

I see there’s something burning inside you (Inside you)

Oh, inside you (Oh, inside you)

In your eyes, I know it hurts to smile but you try to (But you try to)

Oh, you try to (You try to)

[Post-Chorus]

You always try to hide the pain (Oh, oh)

You always know just what to say (Oh, dear)

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes, you lie, but I don’t let it define you (Hey)

Oh, define you

[Bridge]

In your eyes

I see there’s something burning inside you

Oh, inside you





[Post-Chorus]

You always try to hide the pain

You always know just what to say

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes, you lie, but I don’t let it define you

Oh, define you





Traduzione

[Str. 1]

Faccio solo finta di brancolare nel buio

Non ho rimpianti perché il mio cuore non può rimetterci

Preferirei essere così inconsapevole

preferirei restare con te

[Pre-Rit. 1]

Quando è stato detto, quando è stato fatto, sì

Non voglio saperlo mai

Posso dire quel che hai fatto, sì

Quando ti guardo

[Rit.]

Nei tuoi occhi

Vedo qualcosa che ti brucia dentro

Oh, dentro di te

Nei tuoi occhi, so che fa male sorridere ma ci provi

Oh, ma ci provi

[Post-Rit.]

Provi sempre a nascondere il dolore

Sai sempre cosa dire

Guardo sempre nella direzione opposta

Sono cieco, sono cieco

Nei tuoi occhi, menti, ma non permetto che questo determini la persona che sei

Oh, determini la persona che sei





[Str. 2]

Ho provato a cercare l’amore

In qualcun’altra troppe volte

Ma spero tu sappia cosa intendo (intendo)

Quando ti dico che sei l’unica che era nella mia testa, oh

[Pre-Rit. 2]

Quando è stato detto, quando è stato fatto, sì

Non lascerò mai che tu lo sappia

Mi vergogno di quello che ho fatto, sì

Quando ti guardo

[Rit.]

Nei tuoi occhi

Vedo qualcosa che ti brucia dentro (dentro di te)

Oh, dentro di te

Nei tuoi occhi, so che fa male sorridere ma ci provi (ma ci provi)

Oh, ci provi (ci provi)

[Post-Rit.]

Provi sempre a nascondere il dolore (Oh, oh)

Sai sempre cosa dire (oh, cara)

Guardo sempre nella direzione opposta

Sono cieco, sono cieco

Nei tuoi occhi, menti, ma non permetto che questo determini la persona che sei (Ehi)

Oh, determini la persona che sei

[Ponte]

Nei tuoi occhi

Vedo che c’è qualcosa che ti brucia dentro

Oh, dentro di te

[Post-Rit.]

Provi sempre a nascondere il dolore

Sai sempre cosa dire

Guardo sempre nella direzione opposta

Sono cieco, sono cieco

Nei tuoi occhi, menti, ma non permetto che questo determini la persona che sei

Oh, determini la persona che sei

