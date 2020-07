Francesco Monte cantante nella prima canzone “Siamo già domani”: ascoltala e leggi il testo

Siamo già domani è la prima canzone di Francesco Monte, per la prima volta cantante in questo meraviglioso singolo d’esordio inedito, rilasciato il 17 luglio 2020 su Olè Artist.

Francesco è nato a Taranto il 20 Maggio 1990 ed un modello e attore, noto sul piccolo schermo per aver preso parte a Uomini e Donne 2016/2017, all’Isola dei Famosi nel 2018, al Grande Fratello VIP 2018 e Tale e Quale Show 2019, dove ha trionfato interpretando personaggi come Rag ’n’ Bone Man, Nek, Michael Bublè, Tommaso Paradiso e Gianluca Grignani, dimostrando significative qualità nel canto. Altre cose più piccole che ha fatto nel mondo dello spettacolo, la partecipazione a una puntata di Forum, a un video musicale di Nancy Coppola e alla Fiction Furore 2. E’ stato fidanzato con diverse showgirl come Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. La sua attuale compagna è Isabella De Candia, con la quale si è fidanzato poco dopo la fine della relazione di Francesco con Giulia.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di tentare la fortuna nel mondo della musica con questa coinvolgente canzone, che ha da subito ricevuto apprezzamenti da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali Belen Rodriguez, ex cognata che ha comunque mantenuto un ottimo rapporto con Francesco. Resta da capire se questo brano segni l’inizio di un progetto ben più ampio, che culmini con un debut album. Inoltre si vocifera che possa in futuro duettare con il mitico Toto Cutugno, rimasto molto impressionato dalle sue qualità canore, e che possa prender parte a Sanremo 2021, ma ovviamente non c’è nulla di ufficiale quindi prendete il tutto con il beneficio del dubbio.

Tornando al singolo d’esordio, la sua interpretazione è veramente ineccepibile: nella canzone invita tutti ad aver fiducia nel domani, un futuro dal suo punto di vista roseo.

Testo Siamo già domani – canzone Francesco Monte

[Strofa 1]

Passeranno questi istanti come sempre è passato tutto

passeranno i giorni neri anche se adesso pesano il doppio

passerà pure la noia di sentirci forse inutili

passeremo pure noi e proveremo ad esser stupidi

[Ritornello]

Siamo già domani

oggi sarà ieri

saremo vicini

siamo già domani

non saremo stranieri

saremo vicini

[Strofa 2]

Passeranno questi silenzi troppo muti per esser veri

questa stanza troppo stretta per un battito che rallenta

passerà pure il bisogno di essere capiti

torneremo a riconoscerci e saremo cambiati

[Ritornello]

Siamo già domani

oggi sarà ieri

saremo vicini

siamo già domani

non saremo stranieri

saremo vicini

[Strofa 3]

E finirà il respiro forte

ogni tre passi troviamo porte

e poggerai la testa al muro

al cielo invisibile, il soffitto oscuro

e finirai il rancore e l’ansia

delle notizie e la distanza

e finiremo per esser stasti promossi o rimandati

e smetterò di sentire freddo

anche se fuori scoppia il sole

e tutto quello che provo dentro

verrà fuori con le parole

e finiranno pure i giorni

di questi occhi senza tramonti

e finiremo per esser stati assolti o condannati

[Ritornello]

Siamo già domani

oggi sarà ieri

saremo vicini

siamo già domani

non saremo stranieri

saremo vicini





