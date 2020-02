Francesco Gabbani – Il sudore ci appiccica: audio e testo del nuovo brano

Composta da Francesco Gabbani insieme al fratello batterista Filippo, Luca Chiaravalli e Pacifico, Il sudore ci Appiccica è la seconda traccia facente parte dell’album Viceversa, che ha tutte le carte in regola per divenire il futuro nuovo singolo, magari estivo.

Il testo e l’audio della nuova coinvolgente canzone, una uptempo piuttosto simile a Occidentali’s karma, Pappagalli, Pachidermi e Amen, sulla quale l’artista stava ideando un balletto, tuttavia spoilerato, dovrà quindi inventarsi qualcosa di nuovo qualora diverrà un singolo.

Per quel che concerne il significato, l’artista ha detto che ne ha molteplici, ad iniziare dal titolo, perché “il sudore ci appiccica” sta a indicare che il sudore ci unisce, ma anche ad esempio quando facciamo l’amore, balliamo o fatichiamo.

Francesco Gabbani – Il sudore ci appiccica testo

Download su: Amazon – iTunes

Fra l’altro ti volevo dire: “la vita non è male”

per quanto stare bene non sia poi così normale

sorriso in faccia finte, in ventre lacrime innocente

cos’è che conta veramente se la gente (odia la gente)

fra l’altro, ti volevo dire che la vita non è male (oh yeah)

fra l’altro, cosa ci vuoi fare?

sopra a queste scale un po’ si scende e un po’ si sale

pertanto probabilmente, il numero uno non conta niente

comunque non conta più niente se invece di darsi la gente prende.

E comunque si balla (ohoh)

come bolle nell’aria (ohoh)

e si tagga la faccia (ohoh)

che è riaperta la caccia (ohoh)

e comunque si bacia (ohoh)

l’italiana banana (ohoh)

cuori impavidi a galla (ohoh)

cu*i, sigari e Avana, banana

bacia, bacia, picchia, picchia

bacia e picchia

il sudore ci appiccica

il sudore ci appiccica

accipicchia

Fra l’altro, l’altro giorno mi sentivo quasi un altro

invece son lo stesso dalla fine di un amplesso

i genitori fanno i figli e i figli i genitori

sul letto sotto un tetto tutti dentro (e tutti fuori)





fra l’altro, ti volevo dire che la vita non è male (oh yeah)

amico, cosa mi fai fare?

rubi, rubi, rubi, poi ci tocca ripagare

che tanto sicuramente il ladro più furbo non ruba niente

arriva, sorride, si gira, tradisce e alla fine sparisce

E comunque si balla (ohoh)

come bolle nell’aria (ohoh)

e si tagga la faccia (ohoh)

che è riaperta la caccia (ohoh)

e comunque si bacia (ohoh)

l’italiana banana (ohoh)

cuori impavidi a galla (ohoh)

cu*i, sigari e Avana, banana

bacia, bacia, picchia, picchia

bacia e picchia

il sudore ci appiccica

il sudore ci appiccica

accipicchia

Tuttavia voglio andare via ma ho non trovo la stazione

scapperò con un aquilone che mi aspetta sul portone

tuttavia qui da casa mia vedo poco la nazione

vedo molto bene bananine e bananone

E comunque si balla

come bolle nell’aria

e si tagga la faccia

che è riaperta la caccia

e comunque si bacia (ohoh)

l’italiana banana (ohoh)

cuori impavidi a galla (ohoh)

cu*i, sigari e Avana, banana





bacia, bacia, picchia, picchia

bacia, bacia, picchia, picchia

bacia, bacia, picchia, picchia

bacia e picchia

il sudore ci appiccia

il sudore ci appiccia

accipicchia

Fra l’altro ti volevo dire

no, niente





Ascolta su: