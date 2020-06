Ascolta Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso

Testo Karaoke Alessandra Amoroso & Boomdabash

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Now promise this is just a good night

I hope you’re feeling alright

it’s the return of the international dancehall

coming back here from the underground

[Traduzione della intro]

Ora prometto che è solo una buona notte

Spero che tu ti senta bene

è il ritorno della dancehall internazionale

che torna qui dal sottosuolo

[Strofa 1: Boomdabash]

Voglio l’aria di mare

il sole sulla faccia

tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia (ah-ah)

questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi

tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri

[Ritornello: Alessandra Amoroso]

Il suono delle tue risate

il primo giorno di una nuova estate

ho voglia di fare tardi la sera

karaoke guantanamera

voglia di ballare

un reggae in spiaggia

voglia di riaverti

qui tra le mie braccia

in una piazza piena

per fare tutto quello che non si poteva

[Drop]

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Karaoke guantanamera (oyah)

[Strofa 2: Boomdabash]

Giuru

con te sono stato sincero

stavolta facciamo sul serio

qui invece mi sento

come lu sule, lu mare, lu ientu

tu ridi

che poi mi innamoro davvero

tu sei tutto ciò che volevo

stanotte facciamo tardissimo

la luna lassù





[Ritornello: Alessandra Amoroso]

Il suono delle tue risate

il primo giorno di una nuova estate

ho voglia di fare tardi la sera

karaoke guantanamera

[Alessandra Amoroso]

E non vale

se mi stringi così e non mi lasci andare

tu ricorda

se grido e il cielo mi riascolta

del resto cosa ci importa

non chiedermi un’altra volta

se ho voglia di ballare

un reggae in spiaggia

voglia di riaverti qui tra le mie braccia

in una piazza piena

per fare tutto quello che non si poteva

[Drop]

Ho voglia di

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ho voglia di

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ho voglia di

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Karaoke guantanamera





Boomdabash Karaoke audio

Significato e info sulla canzone Karaoke di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash





Da venerdì 12 giugno 2020 è disponibile nelle piattaforme streaming, negli store digitali e in radio il nuovo scoppiettante singolo dei Boomdabash, con la collaborazione di Alessandra Amoroso, battezzato Karaoke, che arriva dopo lo straordinario successo di Mambo Salentino, che si rivelò uno dei tormentoni dell’estate 2019, ottenendo tre dischi di Platino e conquistando ogni classifica.

Rilasciato su etichetta B1/Soulmatical – Polydor, Karaoke vede lo stesso team di autori e produttori della succitata hit, vale a dire Takagi & Ketra, Federica Abbate, Rocco Pagliarulo e Alfredo Rapetti, in arte Cheope.

Il simpaticissimo gruppo reggae pugliese, torna a collaborare con l’amica cantante leccese in questa allegra e gioiosa summer hit in perfetto stile reggae/pop, che devo ammettere, convince sin dal primo ascolto, trasmettendo positività e voglia di divertirsi e di tornare a sorridere, cose che un po’ tutti avevamo perso durante il lungo periodo di quarantena, periodo in cui il gruppo iniziò a lavorare al brano in oggetto, una track fresca e spensierata che fa venir tanta voglia d’estate e di ballare.

La canzone è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, una contagiosa esplosione di vitalità, in cui melodie reggae, elettroniche e pop si amalgamano alla perfezione. Karaoke è uno di quei brani che oggi serve come il pane, in quanto ci trasporta sin da subito nella dimensione estiva specifica del gruppo, invitandoci a ballare e soprattutto a distrarci, anche per un solo attimo, da tutte le cose negative accadute negli ultimi lunghissimi mesi che ci si augura, siano presto solo un bruttissimo ricordo.