Elodie – Guaranà: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 13 maggio 2020 e on air due giorni dopo, Guaranà è un singolo di Elodie che, come i remix di Andromeda, è stato aggiunto alla versione digitale del terzo album in studio This Is Elodie.

Il testo, l’audio e il lyric video della gradevole canzone, scritta da Davide Petrella e prodotta da Dario Faini, aka Dardust. Ma che significa Guaranà?

Per chi non lo sapesse, il titolo del brano indica la bevanda analcolica più diffusa in Brasile, commercializzata anche in Italia, Portogallo, USA, Spagna e Honduras. La Guaraná Antarctica ha il sapore di guaraná, (Paullinia cupana) pianta rampicante, sempreverde, nativa della foresta amazzonica appartenente alla famiglia delle Sapindaceae. Contiene guaranina (altro nome con il quale è nota la caffeina), che gli conferisce le sue proprietà eccitante. Il contenuto di caffeina è superiore a molte bevande energetiche, in quanto i semi di guaraná contengono un quantitativo di caffeina maggiore dei chicchi di caffè. Nel brano, la Di Patrizi canta di berla insieme alla tequila.

Guaranà Elodie Testo

[1a Strofa]

Disegnerò nel cielo quello che non vedi

Raccontami ogni cosa, tranne i tuoi segreti

Te lo spacco quel telefono, oh-oh

L’ho sempre odiato il tuo lavoro, oh

Tiro su le cuffiette in metropolitana

Sopravvissuti come gli iguana

Ci siamo fatti male, la vita è strana

Uno stallo alla messicana

Vengo verso di te, verso di te

Per capire le cose migliori

Che ho perso di te, perso di te

[Pre-Rit.]

Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l’estate e le stelle

Prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

Non ci resta più niente

[Rit.]

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuoi

Non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un Oscar e un Grammy? Cosa succederà?

Lasciamo la città, tequila e guaranà





[Post-Rit.]

Guaranà, guaranà, guaranà

Tequila e guaranà, guaranà, guaranà

Guaranà (Tequila e guaranà)

Tequila e guaranà

Tequila e guaranà

[2a Strofa]

Sale il fumo dall’asfalto e l’ombra si nasconde

Ho un tuo messaggio, un bacio sulla fronte

Giro sospesa nei quartieri

Quant’è bella Milano senza veli

Vengo verso di te, verso di te

Per cercare le cose migliori

Che ho perso di te, perso di te

[Pre-Rit.]

Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l’estate e le stelle

Prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

Non ci resta più niente

[Rit.]

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuoi

Non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un Oscar e un Grammy? Cosa succederà?

Lasciamo la città, tequila e guaranà

[Post-Rit.]

Guaranà, guaranà, guaranà

Tequila e guaranà, guaranà, guaranà

Guaranà (Tequila e guaranà)

Tequila e guaranà

Tequila e guaranà

[Rit.]

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuoi

Non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un Oscar e un Grammy?

Cosa succederà?

Lasciamo la città, tequila e guaranà

[Conclusione]

Tequila e guaranà

Guaranà, guaranà, guaranà

Tequila e guaranà, guaranà, guaranà

Guaranà, tequila e guaranà

Guaranà, guaranà, guaranà

Tequila e guaranà, guaranà, guaranà

Guaranà, tequila e guaranà

Tequila e guaranà





