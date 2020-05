The Kolors – Non è vero: ascolta il comeback (testo)

Rilasciato venerdì 15 maggio 2020 per Island Records, Non è vero è il singolo che segna il comeback dei Kolors, che in quest’occasione omaggiano anche il grande Pino Daniele e alle sue sonorità.

Leggi il testo e ascolta la nuova scoppiettante canzone, scritta dal frontman Antonio Stash Fiordispino & Davide Petrella e prodotta dal gruppo con la collaborazione dei Daddy’s Groove, duo composto da Carlo Grieco e Peppe Folliero.

Dopo il successo di Los Angeles, e Pensare male (certificato Platino), è il momento di questo ritmato pezzo, caratterizzato da trascinanti riff funky e sonorità black, che pesca nella musica d’autore italiana e nella migliore disco music, al fine di trasportare l’ascoltatore in una dimensione parallela, tra luci stroboscopiche e dancefloor scatenati.

Ricordo che Stash e il suo gruppo, prenderanno parte ad Amici Speciali, edizione vip e benefica del talent show condotto da Maria De Filippi, che in quattro puntate vedrà sfidarsi sette cantanti e cinque ballerini, al fine di raccogliere fondi per la Protezione Civile per sostenere l’emergenza Coronavirus. La prima puntata verrà trasmessa su Canale 5 in prima serata proprio il 15 maggio.

Testo Non è vero The Kolors

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Tutta la notte

solo tu per la città con le ossa rotte

a farti male dentro un bar

che te ne fo**e

tanto nessuno capirà come ti senti sotto

vivo o morto

poi domani passerà

[Pre-Ritornello 1]

Stasera vai a ballare

ti cambi in macchina così nessuno può guardare

e mi dirai, mi dirai

[Ritornello]

Non è vero, non è vero

l’amore è peggio del veleno

siamo una giostra alla disco inferno

e tu cadevi sul più bello

non è vero, non è vero

eppure quasi ci credevo

e dura soltanto una notte intera

e se piango poi chi se ne frega

non mi dire no





Non è vero

[Strofa 2]

Tutta la notte

dimmi un po’ come si sta senza risposte

e pensa a quello che non va ma che te ne fo**e

che mai nessuno ti dirà come si fa a cadere

male o bene, poi domani passerà

[Pre-Ritornello 2]

Stasera vuoi ballare

dammi un motivo almeno se dobbiamo farci male

e mi dirai, mi dirai

[Ritornello]

Non è vero, non è vero

l’amore è peggio del veleno

siamo una giostra alla disco inferno

e tu cadevi sul più bello

non è vero, non è vero

eppure quasi ci credevo

e dura soltanto una notte intera

e se piango poi chi se ne frega

non mi dire no

[Ponte]

Per soffocare i pensieri

metto una benda sugli occhi così non ti vedo più

ma ti conosco a memoria

e non è solo alla gola

dai, non mi dire che non hai più voglia di uscire

che tanto alla fine ti giri e te ne vai





[Ritornello]

Non è vero, non è vero

l’amore è peggio del veleno

siamo una giostra alla disco inferno

e tu cadevi sul più bello

non è vero, non è vero

eppure quasi ci credevo

e dura soltanto una notte intera

e se piango poi chi se ne frega

non mi dire no

Non è vero





Ascolta su: