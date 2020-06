Shade – Autostop: ascolta il nuovo singolo

Testo Autostop di Shade

[1a Strofa]

Sai che c’è?

Che sono stanco e voglio andarmene

Se il mondo chiama non rispondere (No)

Almeno per un po’

Oh-oh-oh (Vai)

Anche senza aereo prendimi sul serio

Che ti porto via di qua

E chi se ne frega se non ho una meta

Ci sei tu, la mia metà

E poi balleremo sotto il cielo di questa città

Anche quando la canzone finirà (Oh)

[Rit.]

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

In entrambi mi ci perdo

Tu mi fai uno strano effetto

Tutto il mondo resta fermo

Se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

Noi restiamo ad aspettare

Voglio stare ancora un po’

E ti manderò un vocale

Che poi cancellerò

Woh-oh-oh-oh

[2a Strofa]

Signorina, buonasera (Oh)

Siamo come un film e non salto una scena (Oh)

Una storia presa da una storia vera (Oh)

Che mi salvo anche se ho la memoria piena

Ba-baby no, non dirmi di no

Tu sei un rischio come una slot

Questa storia non è un casino, è un casinò (Oh)

[Rit.]

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

In entrambi mi ci perdo

Tu mi fai uno strano effetto

Tutto il mondo resta fermo

Se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

Noi restiamo ad aspettare

Voglio stare ancora un po’

E ti manderò un vocale

Che poi cancellerò

Woh-oh-oh-oh





[Ponte]

E quando tornerà il freddo ripenseremo ad agosto

E avrò bisogno di te, di te, di te

Non ci sarà più distanza, da solo nella mia stanza

Io avrò bisogno di te

[Rit.]

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

In entrambi mi ci perdo

Tu mi fai uno strano effetto

Tutto il mondo resta fermo

Se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

Noi restiamo ad aspettare

Voglio stare ancora un po’

E ti manderò un vocale

Che poi cancellerò

Woh-oh-oh-oh





Audio di Autostop





Informazioni e significato della canzone Autostop di Shade (giugno 2020)

Da martedì 16 giugno 2020 è disponibile Autostop (WM Italy), nuovo singolo del rapper torinese Vito Ventura, aka Shade, hit maker che nella sua ancor breve carriera ha collezionato 3 dischi d’Oro e ben otto di Platino.

Dopo lo straordinario successo de La Hit Dell’Estate (2019 – 3 dischi di Platino) e del recente Allora Ciao (certificato Oro), pubblicato a gennaio 2020, e la partecipazione insieme a Luca Carboni al divertente e fortunato singolo di Danti, Canzone Sbagliata, uscito a inizio aprile, il rapper torna con questa fresca e coinvolgente canzone, scritta a quattro mani con Fabio Pizzoli e prodotta da Jaro e Itaca.

La nuova potenziale hit dell’artista classe 1987, simboleggia la voglia di tornare alla normalità, staccare e cercare qualcosa di speciale e per fare ciò non esiste periodo migliore di un’estate ormai quasi arrivata: che sia la persona giusta, il mare e magari la felicità, quella che in questo difficilissimo periodo è mancata un po’ a tutti.