Ascolta Una vita da Bomber di Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani

Gli ex calciatori nonché ex compagni di squadra, Lele Adani, Nicola Ventola e Bobo Vieri insieme nella gradevole canzone Una vita da Bomber, in radio e in digitale dal 26 giugno 2020 per Polydor. Il testo, l’audio e il video.

Dopo alcune divertenti dirette Instagram nella fase di lockdown, l’ex difensore Daniele Adani e gli ex attaccanti hanno unito le forze in questo irresistibile singolo, la cui voce principale è di Nicola, che da sempre sognava di cantare, ma il vero Bomber è ovviamente lui: sua maestà Christian Vieri.

Scritta da Vincenzo Colella, Tony Maiello e Piero Romitelli, la canzone dei tre ex colleghi ma amici da una vita è caratterizzata da sonorità latine e racconta il sogno che tutti vorrebbero realizzare: una vita da bomber, non solo nel calcio, ma anche nella vita.

Prossimamente sarà online il videoclip che accompagna questa release, un filmato diretto da Fabrizio Conte, che vede protagonista il trio e Costanza Caracciolo, moglie di Christian, uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano. All’inizio della clip vedremo Adani nei panni di allenatore che, con tanto di lavagna tipica degli allenatori di calcio, spiega a un team di ragazze le tattiche di gioco. Costanza Caracciolo è la General Manager di questa squadra. Vedremo anche Bobo nei panni di deejay alla consolle e Ventola e Lele Adani che faranno da animatori.

Testo Una vita da Bomber – canzone Bobo Vieri

Mai stato un uomo assist, no

Bobo sa fare solo goal

cartellino giallo, bollettino rosso

in casa o fuori casa tanto cambia poco

Eppure la tua amica è la fine del mondo

se porti pure lei in trasferta vale doppio

dietro di me, che fila c’è

ma sai com’è?

Questa è la vita da bomber

sogno una vita da bomber

lo stadio vuole il suo bomber

la rete esplode con bomber

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bobo bomber

Bobo bomber

Gioco d’attacco senza la difesa

sombrero, tacco, tunnel, gamba tesa

sogno una ola della bombonera

calcio con la F

Lele a Formentera

io faccio pressing alto, non guardo indietro

io non tradisco mai, mai, Coca zero

bevo Martini come fosse acqua naturale

tutti vogliono fare una vita da bomber





Sogno una vita da bomber

lo stadio vuole il suo bomber

la rete esplode con bomber

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bobo bomber

Bobo bomber

C’è sole qua, c’è vento-la

c’è sole qua, c’è vento-la

c’è sole qua, c’è vento-la

in aria Ventola-la-la-la

Bomber

sogno una vita da bomber

lo stadio vuole il suo bomber

quiero una vita de bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bobo bomber

Bobo bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bom bada-bom bada-bom

bomber

Bobo bomber

Bobo bomber





(fútbol, fútbol)

Ma dove andate tutti quanti?

Il vero bomber sono io!





