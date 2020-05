Chadia Rodriguez – Bella Così: ascolta il nuovo singolo con Federica Carta (testo)

Bella Così è un singolo di Chadia Rodriguez con Federica Carta, uscito il 22 maggio 2020 per un progetto contro la violenza sulle donne, la discriminazione e il cyberbullismo, che invita le ascoltatrici ad amare se stesse, senza prendere troppo sul serio i propri difetti. Il testo e l’audio.

Anticipato da alcuni brevi video condivisi sui social network, che raccontano le tristi storie di alcune ragazze, il brano, che doveva originariamente essere rilasciato il 27 marzo, release posticipata per via della pandemia, è stato firmato da Jacopo Angelo Ettorre e prodotto da Big Fish, al secolo Massimiliano Dagani.

La nuova e bella canzone, fa seguito al successo di La Voce Di Chadia, pubblicato il 31 gennaio 2020.

Il testo di Bella Così

Ch-Chadia

Piacere mi chiamo Donna

convivo col difetto e con la vergogna

se giro con i tacchi e la gonna corta

se sono troppo magra o troppo rotonda

mi hanno chiamato secca e balena

gridato in faccia e sussurrato alla schiena

mi hanno dato della suora, della tro*a, della scema

senza trucco, senza smalto e crema

Io mi piaccio così (si)

e se mi va di farlo, faccio così (si)

in fondo le parole sono parole

e un giorno spariranno senza rumore

Con i capelli fuori posto

senza vestiti belli addosso

anche al buio c’è una luce che ti illumina

perché tu sei bella così

perché tu sei bella così





C’è sempre qualcuno che ti aspetta

e adesso agli occhi sei perfetta

ed un giorno capirà quant’eri stupida

perché sei bella così

perché tu sei bella così

Piacere mi chiamo Chadia

sono sempre stata una tipa strana

sono cresciuta sola in mezzo ad una strada

senza fare la ladra né la puxxana

ho fatto una corazza, un’armatura

che mi protegge dalla gente, dalla paura

io non avevo il seno grosso né la statura

il corridoio della scuola era una tortura (ah)

mi hanno chiamato povera e fischiando

in branco ma da soli poi piangon

e mi devono soldi e rispetto

mi guardo gonfiando il petto allo specchio

Con i capelli fuori posto

senza vestiti belli addosso

anche al buio c’è una luce che ti illumina

perché tu sei bella così

perché tu sei bella così

C’è sempre qualcuno che ti aspetta

e adesso agli occhi sei perfetta

ed un giorno capirà quant’eri stupida

perché sei bella così

perché tu sei bella così

Devi soltanto sembrare te stessa

né una regina né una principessa

solo chi non ti ama ti vuole diversa (ti vuole diversa)

perché tu sei bella così, bella così

sarà così per sempre dalla prima volta

ti pagheranno caro tanto chi disprezza compra

se a loro non vai bene infondo non è tua la colpa

perché tu sei bella così

Con i capelli fuori posto

senza vestiti belli addosso

anche al buio c’è una luce che ti illumina

perché tu sei bella così

perché tu sei bella così

C’è sempre qualcuno che ti aspetta

e adesso agli occhi sei perfetta

ed un giorno capirà quant’eri stupida

perché sei bella così

perché tu sei bella così





