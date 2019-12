Amici 19 – Gaia Gozzi canta la contagiosa Chega (non Shaga o Chegua): video, testo e traduzione

Classe 1997, Gaia Gozzi è una concorrente di Amici 19 che a metà novembre 2019, ha cantato l’inedito in portoghese Chega e non Shaga come molti pensi si intitoli, una contagiosa canzone che sta letteralmente facendo impazzire il web. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio (il canale ufficiale di Amici riporta si intitoli Chegua, ma penso abbiano sbagliato).

Lei è italo-brasiliana, in quanto il padre è italiano e la madre brasiliana, è di Viadana (MN) ma vive a Milano e pur non avendo mai studiato canto, devo ammettere che ha un talento decisamente cristallino. Tra gli sport praticati, figura la ginnastica artistica che ha praticato per molti anni.

Dopo aver tentato la fortuna a X Factor 2016, nella categoria Under Donne, al tempo affidata a Fedez, oggi riprova a inseguire il sogno di fare la cantante, prendendo parte al famoso talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Sul brano in oggetto, veramente molto gradevole e che come dicevo, ha mandato in tilt tante persone che se ne sono letteralmente innamorate, al momento non vi sono molte notizie, come ad esempio chi l’abbia scritto. Quel che è certo è che si intitoli Chega e che è in lingua portoghese.

Gaia Gozzi – Chega Testo e Traduzione

Bendita dor me deixe em paz

Bendita dor me deixe em paz

E se ele some quando eu tô na cama

Melhor deixar de vez

Pra mim não é que tanto faz

Pra mim não é que tanto faz

Pra mim nao vale ir embora

Já chegou a hora (de me tornar feliz)

Ela joga nas estradas só mentira pra não ter demora

Sem demora

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz





Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz





Benedetto dolore lasciami in pace

Dolore benedetto lasciami in pace

E se sparisce quando sono a letto

Meglio lasciarlo per sempre





Per me non ha così tanta importanza

Per me non ha così tanta importanza

Per me non conta andarsene

È giunta l’ora di essere felice

Gioca per strada, solo menzogne, per non avere ritardi

Senza indugio

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore e pace

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore né pace

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore e pace

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore nè pace