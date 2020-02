Topic – Breaking Me feat. A7S: audio, testo e traduzione del contagioso brano

Breaking Me è un singolo del produttore tedesco Tobias Topic, con voce dello svedese A7S, rilasciato il 18 dicembre 2019 via Virgin Records. Il testo e la traduzione in italiano e l’audio della contagiosa canzone, scritta dal producer con la collaborazione di Molly Irvine, Alexander Tidebrink e René Miller.

Si tratta di un brano pop-dance veramente molto carino, interpretato da questo misterioso cantante, visto che almeno al momento, nessuno conosce la sua vera identità, sta di fatto che la sua è sicuramente una bella voce e che il brano è molto ben fatto, non è un caso che stia meritatamente diffondendosi in maniera virale. Ad oggi, su Spotify ha quasi toccato i 21 milioni di ascolti, numeri sicuramente destinati a crescere.

Topic – Breaking Me Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Call me what you wanna, I’ll be what you wanna

I’ve been here a thousand times, eh-eh

Falling for another, I don’t even bother

I could do it all my life

[Pre-Chorus]

So tell me if you wanna ’cause I got this feeling

I wanna hear you say it ’cause I can’t believe it

With every touch of you, it’s like I’ve started dreaming

Guess heaven’s not that far away

[Chorus]

And I’ll be singing, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

I’m just right here dancing around to the rhythm

The rhythm that you play when you’re breaking my heart

You know that I can’t get you out of my system

Yeah, right from the start, you played with my heart

And I’ll be singing, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me

[Verse 2]

You can do whatever, I’ll be here forever

Spinning ’round inside this room, eh-eh

Won’t you come on over? I’m a sucker for ya

Wishing we’ll be out here soon

[Pre-Chorus]

So tell me if you wanna ’cause I got this feeling

I wanna hear you say it ’cause I can’t believe it

With every touch of you, it’s like I’ve started dreaming

Guess heaven’s not that far away





[Chorus]

And I’ll be singing, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

I’m just right here dancing around to the rhythm

The rhythm that you play when you’re breaking my heart

You know that I can’t get you out of my system

Yeah, right from the start, you played with my heart

And I’ll be singing, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la

You’re breaking me





Chiamami come vuoi, sarò quello che vuoi

Sono stato qui migliaia di volte, eh-eh

Innamorarmi di un’altra, non mi preoccupo nemmeno

Potrei farlo tutta la vita

Quindi dimmi se vuoi perché ho questa sensazione

Voglio sentirtelo dire perché non ci posso credere

Ad ogni tuo tocco, è come se avessi iniziato a sognare

Immagino che il paradiso non sia tanto lontano

E canterò, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Sono proprio qui a ballare a ritmo

Il ritmo che suoni quando mi spezzi il cuore

Sai che non posso tirarti fuori dal mio sistema

Sì, fin dall’inizio, hai scherzato col mio cuore

E canterò, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo





Puoi fare qualsiasi cosa, sarò qui per sempre

Girando dentro questa stanza, eh-eh

Non verrai? Ho un debole per te

Vorrei che presto saremo qui insieme

Quindi dimmi se vuoi perché ho questa sensazione

Voglio sentirtelo dire perché non ci posso credere

Ad ogni tuo tocco, è come se avessi iniziato a sognare

Immagino che il paradiso non sia tanto lontano

E canterò, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Sono proprio qui a ballare a ritmo

Il ritmo che suoni quando mi spezzi il cuore

Sai che non posso tirarti fuori dal mio sistema

Sì, fin dall’inizio, hai scherzato col mio cuore

E canterò, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo, la-la-la-la, la-la-la-la

Mi stai distruggendo

Ascolta su: