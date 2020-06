Elenoir – Wrong party: guarda il video della canzone (testo)

Wrong party è un singolo di Elenoir rilasciato il 12 giugno 2020 per Elektra Records e in rotazione radiofonica una settimana più tardi: leggi il testo e la traduzione in italiano, ascolta e guarda il video che accompagna questo particolarissimo brano, un filmato decisamente bizzarro diretto da Cristiano Pedrocco.

Scritta con la collaborazione di Marco Mantovani e Matteo Romano in arte Xanti, la canzone di quella che da alcuni viene definita la Billie Eilish nostrana, è veramente molto particolare, sorprendente e sensuale; per queste ragioni l’ipnotico brano, nel quale la talentuosa Elenoir da sfogo alla sua immaginazione e alle sue doti artistiche, sta suscitando una certa curiosità e riscuotendo un certo interesse.

Classe 1994, Elenoir ha iniziato a cantare da bambina, costruendo il suo mondo basato sulla fantasia e l’immaginazione. La sua natura e le sue esperienze individuali, hanno fatto si che la sua arte si ispiri alla letteratura (che adora) e a generi e realtà interiori scure e psichedeliche, oniriche e surrealiste.

Testo Wrong party di Elenoir

I will dance in the flames

Please forget my name

I don’t wanna play another reckless stupid game

I drink all alone

My head your dance floor

Don’t kill the lights

I don’t love you no more

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh-mh

[Sweet?] believes won’t pull me under

I don’t love you no more

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh-mh

[Sweet?] believes won’t pull me under

I don’t love you no more

Follow your moves, baby, you’re my wrong party

I’m on a cloud, there is smoke in my eyes

You know?

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh-mh

[Sweet?] believes won’t pull me under

I don’t love you no more

Mh-mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh

I’m out of control

I forget my name

I want you to say something I’ll do

I’ve done something, mmmh

Reshape all my blood

Don’t kiss me goodbye

Just kill the lights

I don’t love you no more

Follow your moves, baby, you’re my wrong party

I’m on a cloud there is smoke in my eyes

You know?

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

[Sweet?] believes won’t pull me under

I don’t love you no more

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

[Sweet?] believes won’t pull me under

I don’t love you no more

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

[Sweet?] believes won’t pull me under

I don’t love you no more





Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh





Elenoir Wrong party Traduzione

Ballerò tra le fiamme

Per favore, dimentica il mio nome

Non voglio fare un altro stupido gioco sconsiderato

Bevo tutta sola

La mia testa è la tua pista da ballo

Non spegnere le luci

Non ti amo più

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh-mh

[?] crede che non mi trascinerà giù

Non ti amo più

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh-mh

[?] crede che non mi trascinerà giù

Non ti amo più

Seguo le tue mosse, baby, sei la mia festa sbagliata

Sono su una nuvola, c’è fumo nei miei occhi

Capisci?

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh-mh

[?] crede che non mi trascinerà giù

Non ti amo più

Mh-mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh

Sono fuori controllo

Ho dimenticato il mio nome

Voglio che tu dica qualcosa che farò

Ho fatto qualcosa, mmmh

Riplasma tutto il mio sangue

Non darmi il bacio dell’addio

Basta spegnere le luci

Non ti amo più





Seguo le tue mosse, baby, sei la mia festa sbagliata

Sono su una nuvola, c’è fumo nei miei occhi

Capisci?

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

[?] crede che non mi trascinerà giù

Non ti amo più

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

[?] crede che non mi trascinerà giù

Non ti amo più

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

[?] crede che non mi trascinerà giù

Non ti amo più

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh-mh, mh-mh-mh

