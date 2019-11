Saint Jhn – Roses (Imanbek Remix): audio, testo e traduzione

Roses è un singolo del rapper, cantautore e produttore statunitense Saint Jhn, dal 9 ottobre 2019 disponibile nel contagioso remix di Imanbek.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa nuova versione del brano, scritto da F a l l e n e lo stesso Carlos St. John, in arte Saint Jhn, originariamente rilasciato il 22 luglio 2016.

Quest’anno l’emergente producer ha caricato su Youtube un remix non ufficiale della canzone che, dopo essere divenuto virale, in primis in Russia, è stato pubblicato e si sta rapidamente diffondendo in altri paesi come Germania, Polonia e Francia. Nel filmato che accompagna l’originale, che è stato anche il primo singolo dell’album in studio di debutto di JHN “Collection One”, vediamo un gruppo di ragazzi devastano un immobile abbandonato e si fumano una canna.

Roses Imanbek Remix testo e traduzione

[Chorus]

Roses

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon’ make ’em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

[Hook]

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Can’t handle my behavior when I turn it on

Too fast, never ask, if the life don’t last

Done been through it all

Fuck with a nigga raw, this who you wanna be

And I know you won’t tell nobody nothing

And I know you won’t tell nobody no

[Verse]

Roses

I might pull up flexing on these niggas like aerobics

I might tell her girl you cute but balling, that shit gorgeous

Standing on the table, Rosé, Rosé, fuck the waters

You know who to the god is

[Hook]

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Can’t handle my behavior when I turn it on

Too fast, never ask, if the life don’t last

Done been through it all

Fuck with a nigga raw, this who you wanna’-

[Chorus]

Roses

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon’ make ’em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

[Hook]

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Can’t handle my behavior when I turn it on

Too fast, never ask, if the life don’t last

Done been through it all

Fuck with a nigga raw

And I know you won’t tell nobody nothing

And I know you won’t tell nobody no





[Verse]

Roses

I might pull up flexing on these niggas like aerobics

I might tell her girl you cute but balling, that shit gorgeous

Standing on the table, Rosé, Rosé, fuck the waters

You know who to the god is

[Outro]

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Can’t handle my behavior when I turn it on

Too fast, never ask, if the life don’t last

Done been through





Rose

Ho varcato angolo con il corpo che urlava dolo

Non ho mai venduto grandi quantità di droga ma sembri Pablo in una foto [Nota: Si riferisce al famigerato Pablo Escobar qui, responsabile del contrabbando dell’80% della cocaina negli Stati Uniti. Sebbene SAINt non abbia mai venduto una borsa, condivide una sorprendente somiglianza con Pablo. Jhn sta dicendo che non ha mai venduto grandi quantità di droghe, ma dal suo aspetto la gente penserebbe che sia una sorta di Pablo Escobar.]

Questo li farà sentire come quando Tony ha ucciso Manolo [Nota: Quando “Tony Montana” nel film del 1983, Scarface, uccide il suo braccio destro “Manolo o Manny” per avere avuto una relazione con la sorellina di Tony, Gina. Tony non sapeva che i due si erano recentemente sposati, prima di sparare e uccidere il suo migliore amico.]

Lo sai già, lo sai già

Cammino nell’angolo con i soldi, al dito [Nota: JHN gira l’angolo don diversi costosi anelli sulle dita, in modo che l’acquirente o il venditore sappiano che ha molti soldi e che può essere considerato un cliente.]

Lei potrebbe darci dentro, potrei sposarla per l’inverno

Conosco già, già so, rose nere

Ho solo bisogno di rose

Salta fuori baby, salta fuori, quando la accendo

Sai come divento sballato quando la accendo

Non riesco a gestire il mio comportamento quando la accendo

Troppo veloce, mai chiedere, se la vita non dura

Ne ho passate tante

Sco*a con un negro, è questo chi vuoi essere

E so che non dirai niente a nessuno

E so che non dirai di no a nessuno

Rose

Potrei impressionare questi negri come l’aerobica

Potrei dire alla sua ragazza che è carina e che me la farei, quella roba è meravigliosa

In piedi sul tavolo, Rosé, Rosé, fan*ulo le acque

Sai chi è il dio

Salta fuori baby, salta fuori, quando la accendo

Sai come divento sballato quando la accendo

Non riesco a gestire il mio comportamento quando la accendo

Troppo veloce, mai chiedere, se la vita non dura

Ne ho passate tante

Sco*a con un negro, è questo chi vuoi-





Ho varcato angolo con il corpo che urlava dolo

Non ho mai venduto grandi quantità di droga ma sembri Pablo in una foto

Questo li farà sentire come quando Tony ha ucciso Manolo

Lo sai già, lo sai già

Cammino nell’angolo con i soldi, al dito

Lei potrebbe darci dentro, potrei sposarla per l’inverno

Conosco già, già so, rose nere

Ho solo bisogno di rose

Salta fuori baby, salta fuori, quando la accendo

Sai come divento sballato quando la accendo

Non riesco a gestire il mio comportamento quando la accendo

Troppo veloce, mai chiedere, se la vita non dura

Ne ho passate tante

Sco*a con un negro, è questo chi vuoi essere

E so che non dirai niente a nessuno

Sco*a con un ne*ro vero

E so che non dirai niente a nessuno

E so che non dirai a nessuno di no

Rose

Potrei impressionare questi negri come l’aerobica

Potrei dire alla sua ragazza che è carina e che me la farei, quella roba è meravigliosa

In piedi sul tavolo, Rosé, Rosé, fan*ulo le acque

Sai chi è il dio

Salta fuori baby, salta fuori, quando la accendo

Sai come divento sballato quando la accendo

Non riesco a gestire il mio comportamento quando la accendo

Troppo veloce, mai chiedere, se la vita non dura

Ne ho passate

Ascolta su: