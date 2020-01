Alicia Keys – Underdog: audio, video, testo e traduzione della bella canzone

Rilasciato il 9 gennaio 2020, Underdog è è il terzo singolo che anticipa A.L.I.C.I.A, settimo album in studio della cantautrice statunitense Alicia Keys, successore di Here (2016).

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Wendy Morgan che accompagna questa gradevole canzone, che arriva dopo Show Me Love e Time Machine. Rispetto ai precedenti due brani, a parer mio questo ha una marcia in più.

Scritto da Jonny Coffer, Johnny McDaid, Foy Vance, Ed Sheeran, Amy Wadge e la stessa cantante, che l’ha anche prodotto insieme a Johnny McDaid, in questo positivo e significativo pezzo Alicia si rivolge alle persone più deboli, a quelle che non riescono ad arrivare a fine mese o addirittura non hanno neppure un tetto sotto cui dormire.

Underdog Testo e Traduzione

[Intro]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

[Verse 1]

She was walking in the street, looked up and noticed

He was nameless, he was homeless

She asked him his name and told him what hers was

He gave her a story ’bout life

With a glint in his eye and a corner of a smile

One conversation, a simple moment

The things that change us if we notice

When we look up sometimes

[Pre-Chorus]

They said I would never make it

But I was built to break the mold

The only dream that I’ve been chasing is my own

[Chorus]

So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop

Single mothers waiting on a check to come

Young teachers, student doctors

Sons on the front line knowing they don’t get to run

This goes out to the Underdog

Keep on keeping at what you love

You’ll find that someday soon enough

You will rise up, rise up, yeah

[Post-Chorus]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

[Verse 2]

She’s riding in a taxi back to the kitchen

Talking to the driver ’bout his wife and his children

On the run from a country where they put you in prison

For being a woman and speaking your mind

She looked in his eyes in the mirror and he smiled

One conversation, a simple moment

The things that change us if we notice

When we look up sometimes

[Pre-Chorus]

They said I would never make it

But I was built to break the mold

The only dream that I’ve been chasing is my own

[Chorus]

So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop

Single mothers waiting on a check to come

Young teachers, student doctors

Sons on the front line knowing they don’t get to run

This goes out to the Underdog

Keep on keeping at what you love

You’ll find that someday soon enough

You will rise up, rise up, yeah





[Post-Chorus]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

[Bridge]

Everybody rise up

You gonna rise up, ayy

[Chorus]

So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop

Single mothers waiting on a check to come (Single mothers)

Young teachers, student doctors (Yeah)

Sons on the front line knowing they don’t get to run

This goes out to the Underdog

Keep on keeping at what you love

You’ll find that someday soon enough

You will rise up, rise up, yeah

[Post-Chorus]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh





[Strofa 1]

Stava camminando per strada, alzò lo sguardo e notò

Che lui era senza nome, era un senzatetto

Lei gli chiese il suo nome e gli disse quale fosse il suo

Lui le diede una storia di vita

Con una luce negli occhi ed un un sorriso appena accennato

Una conversazione, un momento semplice

Le cose che ci cambiano se notiamo

Quando a volte alziamo lo sguardo

[Pre-Ritornello]

Dicevano che non ce l’avrei mai fatta

Ma sono fatta per uscire dagli schemi

L’unico sogno che ho inseguito è il mio

[Ritornello]

Quindi canto una canzone quelli che vendono roba alla fermata dell’autobus

Madri single che aspettano l’arrivo di un assegno

Giovani insegnanti, studenti di medicina

Figli in prima linea che sanno di non trovare occupazione

Questa la dedico ai più deboli

Continua mantenere ciò che ami

Scoprirai che un giorno molto vicino

Ti risolleverai, risolleverai, sì





[Strofa 2]

Lei sta tornando in taxi verso la cucina

Parlando con l’autista di sua moglie e dei suoi figli

In fuga da un paese in cui ti hanno messo in prigione

Per essere una donna e dire ciò che pensi

Lei lo guardò negli occhi nello specchietto retrovisore e lui sorrise

Una conversazione, un momento semplice

Le cose che ci cambiano se notiamo

Quando a volte alziamo lo sguardo

[Pre-Ritornello]

Dicevano che non ce l’avrei mai fatta

Ma sono fatta per uscire dagli schemi

L’unico sogno che ho inseguito è il mio

[Ritornello]

Quindi canto una canzone quelli che vendono roba alla fermata dell’autobus

Madri single che aspettano l’arrivo di un assegno

Giovani insegnanti, studenti di medicina

Figli in prima linea sapendo di non poter correre

Questa la dedico ai più deboli

Continua mantenere ciò che ami

Scoprirai che un giorno molto vicino

Ti risolleverai, risolleverai, sì

[Ponte]

Tutti si risolleveranno

Ti risolleverai, ayy

[Ritornello]

Quindi canto una canzone quelli che vendono roba alla fermata dell’autobus

Madri single che aspettano l’arrivo di un assegno (Madri single)

Giovani insegnanti, studenti di medicina (Sì)

Figli in prima linea sapendo di non poter correre

Questa la dedico ai più deboli

Continua mantenere ciò che ami

Scoprirai che un giorno molto vicino

Ti risolleverai, risolleverai, sì

