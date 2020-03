Shiva – Auto Blu è il nuovo singolo sulla base di una hit degli Eiffel 65: anteprima audio e testo parziale

Auto Blu è un singolo di Shiva, la cui data d’uscita è fissata al 26 marzo 2020. Il giovane rapper ha inciso questa coinvolgente canzone sulla base della grandissima hit degli Eiffel 65, gruppo eurodance italiano nato nel 1998, spentosi 8 anni più tardi e riformatosi nel 2010. Il testo e l’anteprima audio di circa mezzo minuto, nella quale sentiamo il ritornello.

Sto ovviamente parlando di “Blue (Da Ba Dee)“, fortunato singolo d’esordio del trio composto dal musicista Maury, dal front-man e cantante Jeffrey Jey e dal dj Gabry Ponte, rilasciato il 30 novembre 1999. Inutile dire che questo pezzo andò fortissimo in svariate parti del mondo, Italia inclusa, ricevendo anche una nomination al Grammy Award nella categoria Best Dance Recording.

Negli anni molti artisti hanno sfruttato l’orecchiabilità della base di questa canzone, recentemente anche l’emergente Nea in Some Say. L’ultimo della lista è il giovanissimo rapper milanese Andrea Arrigoni, aka Shiva, pronto all’ennesimo successo (almeno a giudicare dall’anteprima) di una carriera appena agli inizi ma già ricca di soddisfazioni. Il titolo del brano fa riferimento all’auto della Polizia, il che è tutto un programma, anche a giudicare da quel poco che è possibile ascoltare. L’annuncio del rilascio di questo singolo, attraverso un post su Instagram, con tanto di video di un ragazzino che balla sulle note di questa rivisitazione, che promette davvero bene e che lo vede “cavalcare” la base di questa hit mondiale.

Recentemente Andrea ha rilasciato il fortunato EP d’esordio ROUTINE, che arrivò dopo il grande successo del singolo “Soldi in Nero” con la collaborazione di Sfera Ebbasta.





Shiva Auto Blu testo

Yah-yah, ah





Auto blu, corro con il mio fra’

L’hai messa lì, o messa là, non tornare in città

Brum-brum, quello Zip sembra un Supermotard

MI, c’è il mio fra’, arriva in cinque minuti

Il suo booty parla, slang-slang, non sarà per sempre

Danza, danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash?

Na-na-ni-na