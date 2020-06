Bob Sinclar & OMI – I’m On My Way: ascolta il nuovo singolo

Il dj e produttore francese Bob Sinclar e il cantante giamaicano Omar Samuel Pasley, in arte Omi, hanno unito le forze in I’m On My Way, nuovo solare singolo, disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 29 maggio 2020 per Time Records.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova coinvolgente, energica e orecchiabile canzone, che convince sin dal primo ascolto, sebbene si discosti dalle ultime produzioni dell’artista transalpino.

Caratterizzato da sonorità e ritmi che si sposano alla perfezione con la voce del giamaicano, quello della hit Cheerleader (2015) per intenderci, che ha ad oggi superato il miliardo di views su Youtube e il miliardo di ascolti su Spotify, il brano è un inno alla positività, alla forza dell’unione e alla solidarietà, che invita gli ascoltatori ad aiutarsi l’un l’altro per superare i momenti difficili.

Every time I sit and watch the news

Said a prayer for a few

I guess the rest is up to you

I can feel their pain and suffering

We tough it out and rough it in

But it is all or nothing

When it comes to love

When it comes to peace

You can risk it all and stand for something you believe in

We can win this race

Smiles on every face

Hear me when I say

We are on our way

I’m on my way, ay ay ay

I’m on my way

I can feel the power when united

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it

I’m on my way

I can feel the power when united

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it

I’m on my way

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it

I’m on my way

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it

There can be no dawn without the sun

No matter where you run

It shines on everyone

I feel it through the pigment of my skin

We’ve been through thick and thin

Only one way we can win it all for love

Win it all through peace

Win it if you stand and fight for something we believe in

We can win this race

Smiles on every face

Hear me when I say

We are on our way

I’m on my way, ay ay ay

I’m on my way

I can feel the power when united

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it

I’m on my way

I can feel the power when united

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it

I’m on my way, ay ay ay

I’m on my way, ay ay

I’m on my way, ay ay

I’m on my way, ay ay





I’m on my way

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it

I’m on my way

I’m on my way, ay ay

I can feel it, I can feel it





Traduzione

Ogni volta che mi siedo a guardare il notiziario

Prego per un po’

Credo che il resto spetti a te

Riesco a percepire il loro dolore e la loro sofferenza

Stringiamo i denti e sopravviviamo

Ma è prendere o lasciare

Quando si tratta di amore

Quando si tratta di pace

Puoi rischiare tutto e combattere per qualcosa in cui credi

Possiamo vincere questa gara

Sorrisi su ogni viso

Ascoltami quando dico

Stiamo arrivando

Sto arrivando

Sto arrivando

Riesco a percepire il potere quando siamo uniti

Sto arrivando

Posso sentirlo, lo sento

Sto arrivando

Riesco a percepire il potere quando siamo uniti

Sto arrivando

Riesco a sentirlo, lo sento

Sto arrivando

Sto arrivando

Posso sentirlo, lo sento

Sto arrivando

Sto arrivando

Riesco a sentirlo, lo sento





Non può esserci alba senza il sole

Non importa dove corri

Splende su tutti

Lo sento attraverso il pigmento della mia pelle

Abbiamo attraversato alti e bassi

Esiste solo un modo in cui possiamo vincere tutto per amore

Vincere tutto attraverso la pace

Vincere se si resta e si lotta per qualcosa in cui crediamo

Possiamo vincere questa gara

Sorrisi su ogni viso

Ascoltami quando dico

Stiamo arrivando

Sto arrivando

Sto arrivando

Posso sentire il potere quando unito

Sto arrivando

Posso sentirlo, lo sento

Sto arrivando

Posso sentire il potere quando unito

Sto arrivando

Riesco a sentirlo, lo sento

Sto arrivando

Sto arrivando

Sto arrivando

Sto arrivando

Sto arrivando

Sto arrivando

Posso sentirlo, lo sento

Sto arrivando

Sto arrivando

Riesco a sentirlo, lo sento

