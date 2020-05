J-Ax – Una voglia assurda: ascolta il nuovo simpatico singolo

Testo Una voglia assurda J-Ax

Download su: Amazon – iTunes

(Uh-uh)

(Uh-uh)

(S. 1)

L’industria della musica è fallita (ah!)

Ma io ho un futuro perché resto a fare pizza margherita (wow)

La libreria di Netflix l’ho finita

Oro voglio fare binge watching alla vita

Gli influencer mo nessuno se li fila

Fare le dirette mi stava antipatico da prima

Asintomatico alla sfiga

Sono cresciuto come i peli sulle gambe alla tua tipa

Ma questo suona il funky, questo suona il tranqui

Perché ormai puoi darmi schiaffi solo con i guanti (Meow)

Come la musica tra alti e bassi, attimi infiniti

La vita è fatta di istanti ma uniti

(Pre-Rit.)

Anche se

Rispetto la distanza

Che tanto tutto passa

Allora dimmi perché

(Rit.)

Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente

Urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra nudi in riva al mare

Perdere un po’ la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi si, che ci importa?

Stiamo qui fino all’alba

Con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

(Uh-uh uh-uh-uh-uh-uh)

Ci baciamo tutti

(Uh-uh uh-uh-uh-uh-uh)

(S. 1)

E se potessi andare al mare ora sopporterei tutto

Anche quelli con il salvagente a fenicottero

Se in cielo vedo l’inviata di “Non è la D’Urso”

Mi tiro giù il costume, le faccio l’elicottero

Anche il fan di Brunori Sas ora sogna il club

E Gigi D’Ag, persino il pezzo estivo di J-Ax

Adoro il traffico della città

Il mio odio per la gente è sparito come i no-vax

Al futuro penso poco

Perché mi manca il presente e il passato vorrei fosse remoto

Tipo chat di gruppo “Andrà tutto bene” non so

So solo che vorrò più bene a tutto





(Pre-Rit.)

Anche se

Rispetto la distanza

Che tanto tutto passa

Allora dimmi perché

(Rit.)

Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente

Urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra nudi in riva al mare

Perdere un po’ la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi si, che ci importa?

Stiamo qui fino all’alba

Con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

(Uh-uh)

(Rit. 2)

Ho una voglia assurda

Di scottarmi le spalle

Della sabbia dentro le scarpe

Ho una voglia assurda

Quando giocano in spiaggia e la palla poi m’arriva in faccia

Che poi si, che ci importa?

Stiamo qui fino all’alba

Con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

(Uh-uh uh-uh-uh-uh-uh)

Ci baciamo tutti

(Uh-uh uh-uh-uh-uh-uh uh)





Una voglia assurda Audio

Informazioni e significato della canzone Una voglia assurda di J AX





J-Ax, il rapper più amato d’Italia, è tornato con il nuovo scoppiettante e simpaticissimo singolo Una Voglia Assurda, in radio, nelle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 29 maggio 2020 via EPIC/Sony.

Dopo la rivisitazione di Quando Quando Quando di Alberto Urso, Alessandro torna a farci sorridere con la sua musica, perché questa solare release è in pieno stile J-AX, quello che da tantissimi anni tanto piace e fa innamorare gli ascoltatori. Presentando sui social questo suo comeback, non ha nascosto il fatto che per un lungo periodo è stato male, ha lasciato che questo virus avesse la meglio su di lui, facendolo soffrire e impedendogli di pensare e creare “Ma la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa“.

Il nuovo brano è stato scritto e composto con la collaborazione di Davide Petrella, Daniele Del Pace e Alessandro Merli & Fabio Clemente, meglio conosciuti come Takagi e Ketra, che hanno anche curato la produzione.

Nella contagiosa canzone, questo grande artista festeggia la cosiddetta ripartenza dalla pandemia, il fatto che possiamo finalmente ricominciare e guardare al futuro in maniera un tantino più ottimistica, mettendo in evidenza, come da titolo, l’immensa voglia di tornare alla normalità, di stare tra la gente, di ballare, abbracciarsi e baciarci tutti, di passare notti in bianco a divertirsi immersi nella felicità, cosa che purtroppo al momento della release di questo pezzo, non è ancora possibile fare. E non manca la citazione ad uno dei più grandi successi degli Articolo 31: sto ovviamente parlando della intramontabile Tranqui Funky.