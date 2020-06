Danti- Liberi feat. Raf & Fabio Rovazzi: ascolta il nuovo singolo (testo)

Disponibile su Time Records, anche in radio, dal 26 giugno 2020, Liberi è un coinvolgente singolo di Danti, scritto ed interpretato insieme a Rovazzi e Raf: leggi il testo e ascoltalo.

Negli ultimi mesi, Daniele Lazzarin ha sfornato tre fortunati singoli, frutto della collaborazione di importanti e amati artisti quali Nina Zilli e J-AX (Tu e D’io), Luca Carboni & Shade (Canzone sbagliata) e Fiorello & Rovazzi; con gli ultimi due, aveva inciso e pubblicato il 25 ottobre 2019 Se stai zitto fai un figurone.

Il produttore e rapper, metà dei Two Fingerz, e Fabio, di nuovo insieme in questa gradevole canzone, interpretata anche dal pugliese Raffaele Riefoli, aka Raf, icona della musica pop italiana, alla prima collaborazione con Daniele.

Nato qualche mese fa, quando la pandemia non era minimamente immaginabile, proprio in concomitanza con il ritorno alla quasi normalità esce questo brano che, come da titolo, vuole essere di buon auspicio, sebbene “liberi” ancora non lo siamo completamente.

Se con Raf è la prima collaborazione, Danti e Rovazzi hanno più volte lavorato insieme: oltre alla citata recente canzone, i due hanno scritto insieme le hit dello stesso Fabio: Andiamo a comandare (5 volte platino), Tutto molto interessante (3 dischi di platino), Volare (4 volte platino) e Faccio quello che voglio (2 dischi di platino).

Testo Liberi — Danti • Rovazzi • Raf

Download su: Amazon – iTunes

[Raf]

Due anelli formano un otto preciso

come si divide l’infinito e… (e)

tu mi manchi come la musica house (house)

non trovo pace nel mio caos

E’ un altro mare, è un’altra estate, è un altro viaggio, un altro volo

l’insostenibile leggerezza dell’essere solo

ho rischiato di perderti (di perderti)

in mezzo alla sabbia (alla sabbia)

ho rischiato di perdermi





Ma quanta rabbia, quanta rabbia che mi fa, fa, fa

siamo superstiti

ma dimmi tu, ma dimmi tu come si fa-a-a essere liberi?

Senza pensare al resto

cantando in auto vecchie canzoni sbagliando il testo

lascio guidare le emozioni

dimmi come si fa-a-a essere liberi?

dimmi come si fa

[Rovazzi]

Ho visto troppa gente andare fuori

ma di sicuro non per fare festa

meglio vivere senza colori

se chi li vede è cieco e poi va fuori di testa

non respiro, non vi sento

con la musica da spiaggia non mi state convincendo

ma quale hit estiva, non la faccio mica

cancello tutto e tutti tengo il tempo con due dita

Passo tutta notte a guardarti

sono Dante, Instagram e l’Inferno

le tue foto sanno incendiarmi

e mi abbronzo guardando lo schermo

cuore rotto, un otto zero otto

come cani, love love down

sono a casa e in ogni posto tu sei la mia house

E’ un altro mare, è un’altra estate, è un altro viaggio, un altro volo

l’insostenibile leggerezza dell’essere solo

ho rischiato di perderti

in mezzo alla sabbia

ho rischiato di perdermi





Ma quanta rabbia, quanta rabbia che mi fa, fa, fa

siamo superstiti

ma dimmi tu, ma dimmi tu come si fa-a-a essere liberi?

Senza pensare al resto

cantando in auto vecchie canzoni sbagliando il testo

lascio guidare le emozioni

dimmi come si fa-a-a essere liberi?

dimmi come si fa, fa, fa

Dimmi tu, ma dimmi tu come si fa-a-a essere liberi?

dimmi come si fa





Ascolta su: