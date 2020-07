Ascolta e leggi il testo di 2 TIRI di Lazza & tha Supreme (dal Mixtape “J”)

Venerdì 17 luglio 2020 è disponibile J, terzo mixtape del rapper Lazza, e Due Tiri, con la collaborazione di tha Supreme, è indubbiamente una delle canzoni più virali del progetto composto da 10 interessanti tracce inedite e importanti featuring.

Leggi il testo e ascolta questo coinvolgente brano, scritto a quattro mani dagli interpreti (che tornano a collaborare dopo gua10) e prodotto da Marvin Cruz. Devo dire che questa track, la terza in questo lavoro, è una canzone alla tha Supreme in tutto e per tutto: sia perché il rapper e producer romano classe 2001, qui interpreta tutto ad eccezione della prima strofa, che si rivela l’unico momento in cui sentiamo il milanese Jacopo Lazzarini, alias Lazza, sia per lo stile di rappare, che ha evidentemente contagiato anche lui, almeno in questa occasione.

Nel nuovo mixtape del rapper classe 1993, successore di K1 Mixtape (2014), sono presenti artisti del calibro di Emis Killa, Shiva, Geolier, Capo Plaza, Tony Effe, Dark Pyrex, Guè Pequeno e Gemitaiz.

Due Tiri testo Lazza tha Supreme

[Intro]

Yo, Pi’erre, you wanna come out here?

Marvin Cruz productions

Uh-oh-oh-oh-oh-oh





[Rit.: tha S.]

Io swaggo in chilling senza flexar kili

Passi e non la passi, se lo fai faccio due tiri

Non sto con bro’ solo perché la passano

Bro, come caxxo ti passa, oh?

Ecco i primi che fanno i bambini

Dopo rimangono soli e chiedono consigli a Siri

Non sto con bro’ solo perché la passano

Bro, come caxxo ti passa, oh?

[1a Strofa: Lazza]

Sono fatto di ego (Ego), fanno il mio nome ‘ste strade

Slaccia lampo di genio, però non dirlo a tua madre

Li mando fuori in zero, tipo fallo laterale

Vorrei parlassi meno, Zzala fallo blaterare, ok

Potrei ignorare gli scemi, sono qua a lamentarmi

Cercano ancora gli alieni, sono qua da 20 anni

Meglio scappare di fretta, la madama di dietro

Che fare il finto G dentro ad una campana di vetro

Plata, piove dalla tasca

Non c’ho un flow, c’ho un quadro

Caravaggio Zzala

Mi mangio la street, frate’, come mangio pasta

Tu fai solo “skrt, skrt”, scarafaggio sca-sca

[Rit.: tha S.]

Io swaggo in chilling senza flexar kili

Passi e non la passi, se lo fai faccio due tiri

Non sto con bro’ solo perché la passano

Bro, come caxxo ti passa, oh?

Ecco i primi, che fanno i bambini

Dopo rimangono soli e chiedono consigli a Siri

Non sto con bro’ solo perché la passano

Bro, come caxxo ti passa, oh?

[2a Strofa: tha S.]

2020, ormai è 2020

E c’è gente che non senti se non scorri tra i commenti

Sento solo lamenti, sento solo lamenti

Brother come la metti se ti tolgo i paletti?

Sono uoh-oh-oh-oh-oh-oh

Mamma che flo-o-o-o-ow

Se thaSup e Zzala fanno una combo

Non è un palo, ma un gol fosse football

Saresti ricco solo scommettendo su noi

A tempo per l’ansia? Mo, no, bro

Otte-ottengo sempre di più, moon mi chiama

Se sto giù non sto di mood, non è okay

Rimando lo stress, dico chiama domani

Uh-oh-oh-oh-oh-oh





[Rit.: tha S.]

Io swaggo in chilling senza flexar kili

Passi e non la passi, se lo fai faccio due tiri

Non sto con bro’ solo perché la passano

Bro, come caxxo ti passa, oh?

Ecco i primi che fanno i bambini

Dopo rimangono soli e chiedono consigli a Siri

Non sto con bro’ solo perché la passano

Bro, come caxxo ti passa, oh?





