Surf Mesa – Ily (I love you baby) feat. Emilee: ascolta la canzone (testo)

Surf Mesa, al secolo Powell Aguirre, è un 19enne produttore statunitense di musica elettronica e Ily (I love you baby) è la sua produzione di successo con voce di Emilee, basata su Can’t Take My Eyes Off You, meraviglioso brano del 1967 di Frankie Valli & The Four Seasons, scritto da Bob Crewe e Bob Gaudio. La canzone, fu uno dei più grandi successi di Valli, è così bella, che si sono scomodati tanti artisti ad inciderne una cover.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo coinvolgente pezzo, rilasciato a fine novembre 2019, divenuto letteralmente virale in varie parti del mondo e ora trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali. L’airlplay è previsto per venerdì 3 aprile 2020.

Spiaggia, sole e relax: è questo l’immaginario evocato dall’artista in questa convincente produzione, che come ogni suo lavoro è caratterizzata da influenze di Odesza, Petit Biscuit e Kasbo.

Surf Mesa – Ily Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[Chorus]

I love you, baby

And if it’s quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say

I love you, baby

And if it’s quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say

I love you

[Drop]

I love you, baby

[Chorus]

I love you, baby

And if it’s quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say

I love you, baby

And if it’s quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say

I love you

[Drop]

[Chorus]

I love you, baby

And if it’s quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say

I love you

[Drop]

I love you, baby





[Chorus]

I love you, baby

And if it’s quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say

I love you, baby

And if it’s quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say





Traduzione

Passa al testo

[Rit.]

Ti amo, baby

E se va tutto bene

Ho bisogno di te, baby

Per riscaldare queste notti solitarie

Ti amo, piccola

Fidati di me quando dico che

Ti amo, baby

E se va tutto bene

Ho bisogno di te, baby

Per riscaldare queste notti solitarie

Ti amo, piccola

Fidati di me quando dico che

Ti amo

[Drop]

Ti amo, baby





[Rit.]

Ti amo, baby

E se va tutto bene

Ho bisogno di te, baby

Per riscaldare queste notti solitarie

Ti amo, piccola

Fidati di me quando dico che

Ti amo, baby

E se va tutto bene

Ho bisogno di te, baby

Per riscaldare queste notti solitarie

Ti amo, piccola

Fidati di me quando dico che

Ti amo

[Drop]

[Rit.]

Ti amo, baby

E se va tutto bene

Ho bisogno di te, baby

Per riscaldare queste notti solitarie

Ti amo, piccola

Fidati di me quando dico che

Ti amo

[Drop]

Ti amo, baby

[Rit.]

Ti amo, baby

E se va tutto bene

Ho bisogno di te, baby

Per riscaldare queste notti solitarie

Ti amo, piccola

Fidati di me quando dico che

Ti amo, baby

E se va tutto bene

Ho bisogno di te, baby

Per riscaldare queste notti solitarie

Ti amo, piccola

Fidati di me quando lo dico

Ascolta su: