Giulia Molino – Va tutto bene: i titoli delle canzoni nell’album d’esordio

Oltre ad essere il titolo di una delle canzoni inedite che la giovane napoletana Giulia Molino ha avuto modo di interpretare alla diciannovesima edizione di Amici, Va Tutto Bene è anche il titolo del debut album della cantautrice campana e non è un caso, visto che il brano omonimo, rilasciato nella sua versione integrale e in studio il 4 marzo 2020, è forse quello che ha avuto maggior successo, divenendo molto popolare nel web. I titoli delle canzoni.

Il disco esce in digitale il 20 marzo 2020 via Isola degli Artisti / Artist First, mentre il rilascio della versione fisica, inizialmente prevista per il 27 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.

Nel primo progetto discografico della cantante di Scafati, sono presenti sette inediti, più un altro intitolato “Happy Days” brano già conosciuto dai telespettatori essendo stato interpretato nel corso della trasmissione, che dovrebbe essere racchiuso nella versione fisica. La title track, Nietzsche, Amore a lieto fine, Solo questo mi è rimasto e Le domeniche di maggio, quest’ultimo nei digital store e nelle piattaforme streaming nella versione integrale dal 18 marzo, sono i brani già noti presenti nel disco, che includerà due ulteriori nuove canzoni tutte ancora da scoprire.





La 21enne ha iniziato a studiare canto ad otto anni e da allora la musica è stata una costante sua vita. Giulia non ha mai nascosto che per lei la musica sia un “piano a” e non ha mai smesso di crederci. Ha provato a partecipare a trasmissioni come Io Canto e Ti lascio una canzone, ma i risultati non sono stati quelli auspicati. Forse non tutti sapranno che qualche anno fa, ha anche cercato di entrare ad Amici e dopo aver cantato per la prima volta ho cantato davanti a Maria De Filippi in carne e ossa ed averci creduto fino alla fine, non è riuscita nell’impresa. Ora quel suo sogno si è avverato, si è presa le sue rivincite conquistando i telespettatori con i suoi brani inediti e quindi facendo in modo che in fan siano in costante aumento, di conseguenza, a prescindere da come andrà a finire quest’avventura, si ritroverà un nutrito numero di ascoltatori che sicuramente continueranno a seguirla. Tutto questo perché ci ha sempre creduto. Del resto lei ha spesse volte sottolineato quanto nella vita sia importante credere in se stessi. Il suo primo lavoro è anche dedicato al nostro paese, agli italiani che stanno vivendo un periodo difficilissimo che ci sta mettendo alla prova “ma stiamo resistendo e dando dimostrazione di tutta la forza che il nostro paese e ognuno di noi ha dentro di se. In tutto questo la musica può aiutarci a sentirci vicini ed alleviare quelle che ora sono le nostre preoccupazioni. La speranza è che presto ognuno di noi potrà dire che Va tutto bene“.

Va tutto bene tracklist (Giulia Molino album 2020)

Le domeniche di maggio 2:47 Va tutto bene 3:31 Nietzsche 2:24 Amore a lieto fine 3:08 Solo questo mi è rimasto 3:32 Non sentire più niente 2:41 [ Inedito ] Briciole 3:28 [ Inedito ] Happy Days (Non è chiaro se questa traccia sarà presente, perché su iTunes non viene riportata)