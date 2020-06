Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini duettano in La Isla: ascolta la travolgente canzone (testo)

Testo La Isla di Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini

Giusy!

Elettra, Elettra Lamborghini

[1a Strofa: Elettra]

Dai papino, mi paghi l’affitto?

Vogliamo fuggire e aprire un bar solo mojito?

Dico, non ci sono stelle sul soffitto

Mamma lo diceva: “sei carino ma non ricco”

Per stare bene trovi sempre una maniera

Non ti fidare che nessuno sa cos’è-eh-eh

La felicità è come un’altalena

Decidi sempre tu quando scendere-eh-eh

[Rit.: Giusy, Elettra]

La notte vicino al faro

Il mare si accende, ti porto con me

La notte mi parli piano

La isla è lontana che importa se

Tu mi fai cantare

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

Mi fai cantare

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me

Lo giuro, non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

[2a Strofa: Elettra]

Bell’atmosfera, si sta da Dio

Ti ho scritto tutto in un messaggio e non lo invio

È quasi sera, tu dove sei?

Io vado giù a ballare con gli amici miei

Io fatta così, in amore sincera

Parigi Dakar, corro per la frontiera

C’era qualcosa di te che non trovo in nessuno

Papi, papi, te lo giuro





[Ritornello: Giusy, Elettra]

La notte vicino al faro

Il mare si accende ti porto con me

La notte mi parli piano

La isla è lontana che importa se

Tu mi fai cantare

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

Mi fai cantare

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me

Lo giuro, non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

[Ponte: Giusy, Elettra, Insieme]

In queste notti capovolte

Dovrei pensare meglio a quello che dico

Torno da te tutte le volte

Un attimo con te mi sembra infinito

La notte vicino al faro

Il mare si accende, ti porto con me

La notte sospiri piano

Ma quali promesse, che importa se

[Conclusione: Giusy, Elettra]

Tu mi fai cantare

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

Mi fai cantare

Ti giuro, non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me

Lo giuro, non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me

Ti giuro, non ho più bisogno di niente





Informazioni e significato della canzone di Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini, La Isla [giugno 2020]

Ci si chiedeva che fine avesse fatto Giusy Ferreri, la regina dei tormentoni (vedi Jambo con Takagi & Ketra e OMI, Amore e Capoeira con Takagi & Ketra e Sean Kingston, Roma Bangkok con Baby K). Quest’anno i due producer hanno scelto Elodie e altri due artisti meno conosciuti per la loro hit Ciclone, ma la coinvolgente e ballabile canzone in oggetto, disponibile ovunque da lunedì 29 giugno 2020 su Island Records, è stata ovviamente prodotta da questi due hitmaker, che difficilmente sbagliano un colpo.

La cantante palermitana fa coppia con la collega e amica Elettra Lamborghini sulle note di questa nuova importante release, dando vita a un duetto molto interessante su un testo scritto da Davide Petrella.

Si tratta di un frizzante e allegro brano, composto da Federica Abbate, Alessandro Merli (Takagi) e Fabio Clemente (Ketra), che ha tutte le carte in regola per divenire uno dei successi di un’estate 2020 iniziata da appena sette giorni, caratterizzato da un irresistibile ritornello che entra subito nella testa dell’ascoltatore. Siete pronti a partire per La Isla? Mettetevi le cuffie, cliccate su play e buon viaggio.