Aiello – VIENIMI (a ballare): ascolta il nuovo bel singolo

Testo VIENIMI (a Ballare) – Aiello

I miei segni sulla schiena

sono nei della memoria

ho la pelle morbida

lo dicevi verso sera

Ogni tanto penso ancora

se non fossi andato a scuola

non avrei capito bene

quanta mer*a puoi evitare

Prometto a me stesso che non ti cerco più

che non mi domando più

se c’è un indirizzo nel quale hai nascosto

le cose di noi a cui tengo di più

prometto che io non ti cerco più

che non mi avveleno più

che troverò il modo per credere presto in un altro bisogno

ci prenderò gusto

Amore portami a bere

tequila, sale e limone

vienimi a ballare

lasciami ballare

dove immaginare

le mie stelle al sole

amore portami a bere

tequila, sale e limone

tu mi devi il mare

lasciami annegare

dove immaginare

le mie stelle al sole

Sei un archivio senza chiavi

Se ci entri poi scompari

Il tuo terrazzo dei ricordi

Quanto vino a denti stretti

Con la scusa della pioggia

siamo andati sul divano

Senza chiedermi il permesso

hai iniziato con la mano





Prometto che io non ti cerco più

che non mi avveleno più

che troverò il modo per credere presto in un altro bisogno

ci prenderò gusto

Amore portami a bere

tequila, sale e limone

vienimi a ballare

lasciami ballare

dove immaginare

le mie stelle al sole

Ora ti scatterò

la foto dell’estate e scorderò

le notti nei castelli che non ho

colpa di un’onda che

porta il tuo nome sulla riva

Amore portami a bere

tequila, sale e limone

vienimi a ballare

lasciami ballare

dove immaginare

le mie stelle al sole





Informazioni sulla canzone di Aiello, Vienimi (A Ballare)





Anche il cantautore cosentino Antonio Aiello prova a lanciare il suo tormentone, rilasciando il coinvolgente singolo in oggetto, disponibile ovunque, anche in radio, da venerdì 3 luglio 2020.

Dopo un anno strepitoso, tra dischi d’oro ottenuti con “Arsenico” e “La mia ultima storia”, concerti da tutto esaurito e una candidatura ai David di Donatello, l’artista calabrese classe 1985 vi presenta questo gradevole brano, scritto di suo pugno e prodotto da Alessandro Forte e Iacopo Sinigaglia, che farà parte del futuro secondo album, successore di Ex voto (settembre 2019).

In questa release, caratterizzata dal ritmo delle musiche popolari latine che si fondono in un mix di sonorità nuove e potenti, Aiello è canta l’inizio di un’estate speciale, un’Estate Meridionale, il desiderio di superare storie d’amore ormai giunte al capolinea e la tanta voglia di libertà.

