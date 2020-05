Irama – Mediterranea: leggi il testo e guarda il live video del nuovo singolo

Rilasciato il 19 maggio 2020 per Warner Records, Mediterranea è un coinvolgente singolo di Irama, presentato nella prima delle quattro puntate di Amici Speciali, edizione vip e benefica del talent show condotto da MAria De Filippi, andata in onda su Canale 5 venerdì 15 maggio. Il brano è anche stato trasmesso in anteprima qualche giorno fa su RTL 102.5 a The Flight.

Leggi il testo e guarda il video della performance del cantautore toscano Filippo Maria Fanti, in arte Irama, sul palco di Amici, edizione nata al fine di sostenere la Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus. Il filmato è disponibile sul sito Tgcom24.

Dopo il grandissimo successo di Milano ft. Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, i cui proventi sono stati devoluti all’Ospedale Niguarda di Milano, per far fronte all’emergenza Covid-19, il cantante torna con questa contagiosa canzone, che si candida ufficialmente come una delle hit dell’estate 2020.

Ma Irama non è nuovo a tormentoni, basti pensare a Nera e Arrogante, e qui siamo davanti a un’altra probabile hit, scritta insieme a Federica Abbate, Andrea Debernardi, Giulio Nenna & Giuseppe Colonnelli e caratterizzata da sonorità latine adatte alla calda stagione, non è un caso che nelle prossime settimane verrà rilasciata una versione in spagnolo che non vediamo l’ora di ascoltare.

Mediterranea Irama testo

Nella bocca una melodia

Gli occhi che rincorrono

Un bagliore in mezzo ad una via

Delle labbra che scorderò

Mentre il vento soffierà via

Anche l’ultimo falò

Potrei dirti un’altra bugia

Potrei dirti qualcosa di me

Ma non so niente di te

Ma non fa niente anche se

Oh, uh, in strada si parla di me

Il resto lo tengo per te, oh

Mi calma se questo è un rodeo

Scusa, penserà il karma, dai oh (oh)

Fa caldo e ti cala il pareo





E quando il sole chiede

Alla luna dove andrò

Andrò dovunque andrai, altrove no

[Rit.]

Quando balli

Il tuo corpo si muove col mio

E questa notte sembra l’ultima

Non ti voltare da qui

Da qui le strade

Sembrano il tetto del mondo e una musica

Mediterranea

Mediterranea

Pare come appare, tanto poi scompare

Ti, ti, ti va di riprovare?

Fare, lo vuoi fare, dai, che ci vuoi fare

Me lo ricordo che, ti va di giocare

Male non fa male, no

È come fare gol

Però mare non è amare no

Non ti chiamerò

Puoi sperare, puoi sperare (oh)

Come un casinò

Però

E quando il sole chiede

Alla luna dove andrò

Andrò dovunque andrai, altrove no

[Rit.]

Quando balli

Il tuo corpo si muove col mio

E questa notte sembra l’ultima

Non ti voltare da qui

Da qui le strade

Sembrano il tetto del mondo e una musica

Mediterranea (brrrr)

Mediterranea

E il ritmo che quando rallenta, ooh

E la tua pelle che mi tenta, ooh

La bocca, bocca la tua verità la so

Chi tocca, tocca non ti merita però

[Rit.]

Quando balli

Il tuo corpo si muove col mio

E questa notte sembra l’ultima

Non ti voltare da qui

Da qui le strade

Sembrano il tetto del mondo e una musica

Mediterranea

Mediterranea