Baby K – Non mi basta più: ascolta il nuovo brano con la partecipazione di Chiara Ferragni

Testo Non mi basta più di Baby K & Chiara Ferragni

Download su: Amazon – iTunes

[Introduzione: Baby K, Chiara Ferragni]

Chiara, è arrivato il momento

Attiviamo il piano?

Confermato, ci aspettano

Operazione avviata, vai con la hit

Yo, Baby K

[1a Strofa]

Finestre nella chat coi sogni dei Pascià

Lo chiederò all’estate, non fare la stupida

Se la felicità è un bicchiere a metà

Stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app

[Pre.Rit.: B. K, (Chiara)]

Non vado sotto, vado on top

Prima è vai e poi è stop

Dolce amaro, Curaçao

Già mi avevi al primo ciao (ciao)

Tu fra queste bambole sembri Ken

Ti ho in testa come Pantene

Sei una ruota da lunedì fino al weekend

[Rit.]

Non temo più le onde, sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare?

Ti dico “ok” una volta, poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima-yay

Non mi basta più e non ti basta più

Ne voglio ancora, ancora

Non mi basta più

Non mi basta più e non ti basta più

Ne voglio ancora, ancora

Non mi basta più

[2a Strofa: B. K, Chiara Ferragni]

Wow, frena, suave-suavecito

Il cuore è a dieta, il tuo è appetito

Il corpo dice ciò che non dico:

“Questo è il pezzo mio preferito!”

Ragione o sentimento, rispondi baby, c’è tempo

Sul tetto ballando lento, come bandiera al vento

Dammi il finale, tanto noi siamo già il film

Sullo sfondo c’è una canzone e fa così:

[Rit.]

Non temo più le onde, sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico “ok” una volta, poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima-yay

Non mi basta più e non ti basta più

Ne voglio ancora, ancora

Non mi basta più

Non mi basta più e non ti basta più

Ne voglio ancora, ancora

Non mi basta più





[Ponte]

Si alzano le onde, rimango ad aspettare

Che il sole all’orizzonte scende dalle sue scale

La vita è in una notte, dimmi che male c’è

Una notte e poi son due, non c’è due senza tre (tre, tre)

[Rit.]

Non temo più le onde, sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico “ok” una volta, poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima-yay

Non mi basta più e non ti basta più

Ne voglio ancora, ancora

Non mi basta più

Non mi basta più e non ti basta più

Ne voglio ancora, ancora

Non mi basta più

[Outro: Chiara F., B. K]

Non c’è due senza tre

Non c’è due senza tre

Non c’è due senza tre, senza te, te, te

(Ooooh) Altro giro (Yeyeyeye)

Mmmh, (eheheheh) non mi basta





Audio di Non mi basta più

Informazioni e significato della canzone Non mi basta più di Baby K (special guest Chiara Ferragni) [giugno 2020]





Da giovedì 25 giugno 2020 è in rotazione radiofonica nazionale, nei digital store e nelle piattaforme streaming il nuovo attesissimo singolo della cantante dei tormentoni per eccellenza, Baby K, con la collaborazione di Chiara Ferragni.

A oltre tre mesi di distanza da Buenos Aires, Claudia Judith Nahum torna alla ribalta con questa sicura hit, scritta di suo pugno e prodotta dal leccese Rocco Rampino, artisticamente conosciuto come Congorock.

Si tratta di una delle classiche orecchiabili, ballabili, festose e allegre canzoni della cantautrice dei record nata a Singapore, cresciuta a Londra ma italiana d’adozione, ideale per una calda stagione appena iniziata. Ascoltare questo pezzo, ci fa immediatamente dimenticare i bruttissimi mesi passati a causa del Covid-19, anche se l’emergenza non è purtroppo ancora terminata, facendoci venir voglia di divertirci, del resto si sa, l’estate è la stagione del divertimento per eccellenza e questa è una delle tracce che farà indubbiamente da colonna sonora agli italiani sotto all’ombrellone e non solo.

Come ormai spesso avviene, anche in questa occasione la traccia è stata lanciata con uno spot, la pubblicità Pantene trasmessa proprio la settimana della release del singolo, che ha visto testimonial sia la cantante che la moglie di Fedez, non facendo altro che far crescere a dismisura la voglia di ascoltarla nella sua versione integrale. Claudia non è nuova a questa tipologia di lanci dei suoi singoli: nel 2008 fu infatti protagonista dello spot Vodafone Unlimited, che in sottofondo utilizzava quella che si rivelò una delle hit dell’artista: sto ovviamente parlando di Da Zero a Cento, pubblicata il 27 giugno 2018. Tra i suoi successi, cito anche il mostruoso tormentone con Giusy Ferreri, Roma Bangkok, pubblicato il 19 Giugno 2015.

I fan erano in ansia e fino ad appena qualche giorno fa ci si chiedeva che fine avesse fatto la cantante regina delle hit. Beh, eccola! E a poche ore dalla release, il brano è già divenuto letteralmente virale, facendo impazzire i supporters di Claudia!