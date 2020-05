Conkarah & Shaggy, Banana (DJ Fle Remix): audio, testo e traduzione della contagiosa canzone

Originariamente rilasciato il 15 agosto 2019, dal 14 maggio 2020, Banana di Conkarah & Shaggy, è disponibile nella contagiosa versione DJ FLe Minisiren Remix. Leggi il testo e traduzione in italiano .

Il già coinvolgente brano dei giamaicani, entrambi nati a Kingston. Nicholas Murray, in arte Conkarah, e il pluripremiato Shaggy, al secolo Orville Richard Burrel, è ora disponibile in questa meravigliosa versione, veramente adatta alla calda stagione sempre più vicina. Ascolta questo pezzo.

Lo so, non sarà la solita estate e il morale non è poi altissimo, ma una canzone allegra non fa di certo male ascoltarla. Scritto da Conkarah, il brano è molto orecchiabile, anche perché è una rivisitazione moderna di una melodia classica senza tempo, completa di umorismo ironico nella vera tradizione caraibica, un canto popolare giamaicano, appartenente al genere calypso, cantato, nella sua più nota esecuzione, dal leggendario cantante / cantautore / attivista / attore giamaicano Harry Belafonte: sto naturalmente parlando del successo del 1957 “Day-O (The Banana Boat Song)“.

Testo e Traduzione di Banana Remix Conkarah & Shaggy

Yeah, what a piece a dilemma (oh gosh)

Demand a exceed supply

Come mek mi tell yuh why

Sì, che pezzo di dilemma (oh Dio)

La richiesta supera l’offerta

Vieni a dirmi perché

Girls from near and far a request mi banana

Mi a di gyal dem banana farmer

Di whole a dem a request mi banana

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it one time, two time

Dem wah more

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it three time, sometimes dem wah four

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Ragazze da ogni dove richiedono la mia banana

Io e la ragazza coltiviamo le loro banane

Tutte richiedono la mia banana

(L’alba arriva e non vogliono tornare a casa)

Dagliela una volta, due volte

Vogliono di più

(L’alba arriva e non vogliono tornare a casa)

Daglielo tre volte, a volte anche quattro

(L’alba arriva e non vogliono tornare a casa)

Mi have a latina girl she name Cassandra

She tell mi seh she come straight from Colombia

Y su amiga recomenda my banana

Traquila mamacita hasta manana





Ho una ragazza latina che chiama Cassandra

Mi dice che è venuta direttamente dalla Colombia

E la sua amica raccomanda la mia banana

Tranquilla bellezza, fino a domani

A suh mi dweet, a suh mi dweet

Suh mi dweet, suh mi dweet

Gyal a tell mi seh mi banana sweet

Dem seh di length and size mek dem weak

Yuh nuh see it

A suh mi dweet, a suh mi dweet

Suh mi dweet, suh mi dweet

Gyal a tell mi seh mi banana sweet

Dem seh di length and size mek dem weak

Yuh nuh see it

E io lo faccio, lo faccio

E io lo faccio, lo faccio

Ragazza dimmi che la mia banana è dolce

Dicono che la lunghezza e la dimensione le rende deboli

Non te ne accorgi

E io lo faccio, lo faccio

E io lo faccio, lo faccio

Ragazza dimmi che la mia banana è dolce

Dicono che la lunghezza e la dimensione le rende deboli

Non te ne accorgi

Daylight come and dem nuh wah guh home

Daylight come and dem nuh wah guh home

Daylight come and dem nuh wah guh home

Daylight come and dem nuh wah guh home

L’alba arriva e non vogliono tornare a casa

