Lol 4, rumor incredibile sui nomi: sarà un’edizione che entrerà nel storia

Le indiscrezioni sui nomi che parteciperanno a “Lol 4” hanno già fatto pensare che sarà un’edizione storica.

Il successo avuto negli anni precedenti ha portato i produttori del programma a pensare a una nuova edizione, fatta ancora di tante risate, impossibili da trattenere. Ricordando il regolamento: nel caso in cui un concorrente sorrida minimamente, di fronte a degli sketch esilaranti (svolti da comici), allora “è fuori”, come dice il motto della trasmissione.

Nelle passate edizioni abbiamo visto dei personaggi che sono molto apprezzati da parte del pubblico di casa, come ad esempio Corrado Guzzanti, Nino Frassica, Lillo, Maccio Capatonda e tanti, ma veramente tanti, altri professionisti del settore. Questa volta, però, ci si aspetta ancora di meglio dalla prossima edizione, ossia “Lol 4”, viste le indiscrezioni che girano in merito a dei concorrenti capaci di poter fare la storia del programma.

In effetti, ci sono in lizza dei nomi che sul palcoscenico della comicità italiana hanno regalato delle prestazioni a dir poco indimenticabili negli anni. Il bello di questo programma è anche il grande mix che c’è fra la comicità del passato e quella attuale, entrambe sempre in grado di poter accontentare anche la platea più scettica. L’invito per questi ultimi è quello di tentare di non ridere di fronte alle varie scene che la trasmissione riserverà al pubblico, siamo certi che sarà molto difficile farlo.

Un’edizione senza precedenti

Sul web sta girando una presunta lista riguardante i futuri concorrenti di “Lol 4” e i nomi fatti sono veramente di altissimo livello. Al momento, però, sono solamente delle ipotesi, anche se a farli sono state Cinemotore e TVBlog, piattaforme molto attente a tutto ciò che accade sul piccolo schermo. Alla conduzione vi sarà ancora Fedez, ma non sarà solo, visto che nelle passate edizioni è stato affiancato da Mara Maionchi e da Frank Matano.

I nomi che sono stati fatti da parte di Cinemotore sono quelli dell’attore Diego Abatantuono, del musicista Rocco Tanica, della comica Lucia Ocone, dell’attore Claudio Santamaria, dell’attrice Angela Finocchiaro e dell’attuale conduttrice di Italia’s Got Talent, Aurora Leone (dei The Jackal).

TVBlog, invece, ha aggiunto il nome dell’attore Maurizio Lastrico, ossia uno dei protagonisti di “Call My Agent – Italia”, in onda sui canali di Sky. Ovviamente, il tutto verrà trasmesso sulla piattaforma a pagamento di Prime Video, dato che l’ideatrice del programma è proprio la produzione di essa. Effettivamente, non esiste soltanto in versione italiana, ma vi è anche in altri Paesi, con concorrenti del luogo.