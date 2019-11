Tiziano Ferro & Jovanotti – Balla per me: audio e testo dell’inedito duetto

In Balla per me, terza traccia dell’album Accetto Miracoli, Tiziano Ferro Duetta con Jovanotti, unico ospite della settima era discografica, rilasciata il 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova, bella e allegra canzone, scritta da Ferro e prodotta da Timbaland, Angel Lopez E Federico Vindver. Non è difficile ipotizzare che questo sarà uno dei singoli della settima era discografica del cantautore di Latina.

Balla per me testo

[Tiziano, Jovanotti, INSIEME]

Domani partirò di notte

Ma senza commentare

E me ne andrò a ragione o torto

Chi dimenticherà chi non si sarà neanche accorto

Perché la vita è bella

Perché la vita è rara

PERCHE’ SE GUARDO DA DOVE SON PARTITO

Forse, non troppo ma fatico

[Tiziano, Jovanotti]

Ohehoh

casa dov’è se ovunque sto male un po’

Ohehoh

mi trovi ancora qui ma forse no

Ohehoh

il dolore che ho addosso è solo nostro

Ohehoh

Ma inizia una canzone e tu





[Tiziano, Jovanotti, INSIEME]

E tu balli, balli ma

DICI “BALLO, BALLO INVANO”

NON MI GUARDANO… io si

E tu corri corri ma, CORRI MENO, CORRI INVANO

NON E’ TANTO MA… balla per me

Balla per me

Balla per me

BALLA PER ME

BALLA PER ME

[Insieme]

Belli, da un passato in salita

A un presente a fatica

Roma ci difenderà ancora

Se non per sempre almeno per ora.

[Jovanotti, Tiziano, INSIEME]

Ohehoh

casa dov’è se ovunque sto male un po’

Ohehoh

mi trovi ancora qui ma forse no

Ohehoh

il dolore che ho addosso è solo nostro

Ohehoh

MA INIZIA UNA CANZONE E TU

[Jovanotti, Tiziano, INSIEME]

E tu balli, balli ma

DICI “BALLO, BALLO INVANO”

NON E’ TANTO MA… balla per me

Balla per me

Balla per me

BALLA PER ME

BALLA PER ME.





[Tiziano, Jovanotti, INSIEME]

E con ciò vorrei ballare

E con ciò vale tutto un po’

E CON CIO’ MI SI SPEZZA IL CUORE MA CI STA

In casa noi soldati separati

Guerre aperte chiuse tra pareti

Però ancora vorrei vederti

COL SOLE SUI TUOI OCCHI VERDI

[Jovanotti, Tiziano, INSIEME]

E tu balli, balli ma

dici “ballo ballo invano”

Non è tanto ma… balla per me

Balla per me

Balla per me

BALLA PER ME

BALLA PER ME.





