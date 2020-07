Rocco Hunt e Ana Mena duettano in “A un passo dalla luna”: ascolta la nuova hit

Testo A un passo dalla luna Rocco Hunt & Ana Mena

[Intro]

Ana Mena

Poeta urbano

[1a Strofa: R. Hunt]

Guardo il cielo e proprio li una stella cade

Tu che balli appena uscita da un locale

Dopo un pò la timidezza ti scompare

E ci troviamo a riva, soli a fianco al mare

[Pre-Rit.: Insieme]

Fai finta che, sia un passo dalla luna

E fidati se ti dico, sei bella da paura

Facciamo finta che, l’estate è solo nostra

Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta

[Ritornello: Ana Mena]

Quando penso a te io sorrido

E dopo non m’importa di niente

Se il vestito mi scende

Tu ti perdi completamente

Ora, sorridi ancora

Che anche se è tardi

Torni da me

Ti aspetto da una vita intera, intera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

[2a Strofa: Rocco H.]

Sento

Che ormai sei rimasta qui dentro

Non è più questione di tempo

Se non vorrei alzarmi dal letto

Tu resta, ti porto un cornetto

E poi carichiamo la macchina

Senza sapere dove si va

E poi m’innamoro ma capita

[Pre-Rit.: Insieme]

Fai finta che, sia un passo dalla luna

E fidati ti dico, sei bella da paura

[Ritornello: Ana Mena]

Quando penso a te io sorrido

E dopo non m’importa di niente

Se il vestito mi scende

Tu ti perdi completamente

Ora, sorridi ancora

Che anche se è tardi

Torni da me

Ti aspetto da una vita intera, intera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

Un sogno che si avvera, avvera, oh-oh

Perchè io sono pazza, pazza di te





[Ponte: Insieme]

Luna piena

La tua buonanotte

Ma chi se ne frega di tutta sta gente

Che ci guarda come fossimo matti

Ma io vorrei fossimo sempre cosi

[Rit.: Ana M.]

Quando penso a te io sorrido

E dopo non m’importa di niente

Se il vestito mi scende

Tu ti perdi completamente

Ora, sorridi ancora

Che anche se è tardi

Torni da me

Ti aspetto da una vita intera, intera, oh-oh

Che bella questa sera, stasera, oh-oh

Un sogno che si avvera, avvera, oh-oh

Perchè io sono pazza, pazza di te





Informazioni e significato della canzone di Rocco Hunt, A un passo dalla luna (luglio 2020)

Dopo i grandissimi e recenti successi di Stu core t’apparten e Sultant’ a mia, senza considerare la fortunatissima quarta era discografica Libertà (agosto 2019), il rapper campano Rocco Hunt torna con la nuova hit, incisa con la collaborazione di Ana Mena, una che di tormentoni se ne intende.

Da venerdì 3 luglio 2020 è disponibile ovunque su RCA Records questa bella canzone, scritta da Hunt con la collaborazione di Federica Abbate e prodotta da Zef, al secolo Stefano Tognini.





L’artista classe 1994 e la cantante e attrice spagnola di tre anni più giovane, hanno dato vita a un bellissimo duetto sulle note di un irresistibile brano, decisamente adatto alla calda stagione da poco iniziata.

Sono infatti sufficientemente sicuro che “A un passo dalla luna” contagerà anche voi, che cederete all’irrefrenabile voglia di canticchiarla ad ogni ora del giorno, anche sotto l’ombrellone. Il brano diverrà quasi sicuramente la vostra colonna sonora dell’estate 2020.

Sebbene si tratti di un’inedita collaborazione, era da anni che i due volevano incidere qualcosa insieme; beh, il fatidico momento è arrivato! La canzone parla dell’estate e di quella libertà che ci siamo finalmente ripresi dopo il blocco totale del paese durato lunghissimi mesi. Tra sonorità caraibiche contaminate dal sapore della canzone italiana e dalla melodia napoletana, nel brano “si parla di una ragazza che finalmente balla libera all’uscita di un locale, un ritorno a tutte le cose che magari in questi mesi sono state vietate” ha dichiarato Hunt.

Ricordo quel paio di successi della bella e brava cantante spagnola in coppia con Fred De Palma: D’estate non vale (2018) e Una volta ancora (2019). Come si suol dire, non c’è due senza tre.

