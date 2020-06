Fedez – Bimbi per Strada: ascolta il nuovo singolo

Testo Bimbi per Strada di Fedez

[1a Strofa]

Tre mesi steso in sala

Con la testa per aria

Quant’è bella l’Italia

Ma che ne sa la Germania

La tolleranza ruffiana

Umanità disumana

Aspetto l’alba per strada

Emicrania zanzara

[Pre-Rit. 1]

L’auto passa, fa “nino-nino”

Cerco un socio per nascondino

Prendo mezzo sonnifero

E mi manca l’ossigeno

Neanche in sogno mi libero

Maledetto Lucifero

Staccati dal mio biberon

[Rit.]

No-no-no-no-no

Questa notte ci cambia

No-no-no-no-no

Ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Barche di carta

Bimbi per strada

No-no-no-no-no

Se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è nirvana

I grandi a casa

[Post-Rit.]

Bimbi per strada

Bimbi per strada (strada, strada, strada, strada)

[2a Strofa]

Giro intorno con lo sguardo

Sono in fase che non parlo

Volevo starmene al mare, sciallo

Ma è arri-vato il mare-sciallo

Polvere dentro al salvadanaio

Questi bambini che cosa han visto

È la “T” di tabaccaio o la “T” di crocifisso

[Pre-Rit. 2]

Hai una rosa come orecchino

Perdo i sogni dentro a ‘sto vino

T’innamori, non sono il tipo

Quante cose si dicono

E mi rendo ridicolo

Sei più bella di Mykonos

Prendi il mare allo svincolo





[Rit.]

No-no-no-no-no

Questa notte ci cambia

No-no-no-no-no

Ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Barche di carta

Bimbi per strada

No-no-no-no-no

Se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è nirvana

I grandi a casa

[Post-Rit.]

Bimbi per strada

Bimbi per strada (strada, strada, strada)

Bimbi per strada (strada, strada, strada)

Bimbi per strada (strada, strada, strada)

[Rit.]

No-no-no-no-no

Questa notte ci cambia

No-no-no-no-no

Ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Barche di carta

Bimbi per strada

No-no-no-no-no

Se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è nirvana, i grandi a casa

Bimbi per strada





Audio di Bimbi per Strada (Children)

Informazioni e significato della canzone Bimbi per Strada, nuovo brano di Fedez (giugno 2020)





Dopo una lunga assenza e il comeback sulle note di Problemi Con Tutti (Giuda), uscito venerdì 15 maggio 2020, il rapper torna con questo secondo convincente inedito, che sta rapidamente contagiando tutti.

Si, perché la canzone, disponibile ovunque da giovedì 11 giugno 2020, è decisamente catchy, anche grazie alla strumentale di una hit risalente a 25 anni fa: sto parlando di Children, singolo del compositore, produttore e dj italiano Robert Miles, pubblicato il 14 novembre 1995 come primo estratto dal disco d’esordio Dreamland, rivelandosi il brano di maggior successo di Miles, all’anagrafe Roberto Concina, grande artista scomparso prematuramente ad Ibiza il 9 maggio 2017 all’età di 47 anni, a causa di un tumore diagnosticatogli nove mesi prima.

La sua strumentale raggiunse le vette di svariate classifiche in tutto il mondo, Italia inclusa (naturalmente), ottenendo certificazioni Oro e Platino. Lo stesso Roberto incise diversi remix, il più recente nel 2004, che ottenne un ottimo riscontro in Europa.

Nella nuova canzone del milanese Federico Leonardo Lucia, aka Fedez, il flow dell’artista classe 1989 si amalgama alla perfezione con la musica di “Children”, rivelandosi una convincente combinazione che sta letteralmente contagiando i suoi numerosissimi fan, a dir poco entusiasti di questa release, che potrebbe divenire una delle hit dell’estate 2020.