Rocco Hunt feat. Geôlier – Nisciun: testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Nisciun feat. Emanuele Palumbo, in arte Geolier, sesta traccia di Libertà, quarto album di Rocco Hunt rilasciato il 30 agosto 2019.

La nuova canzone è stata scritta dagli interpreti e prodotta dal napoletano Valerio Passeri, in arte Valerio Nazo.

Rocco Hunt Nisciun testo e traduzione

‘O sai ca si putess fermà ‘o tiemp che man

Turnass aret a quann asciv pazz pe me

Ca te ‘ncazzav si turnav e nun te chiammav

Accumulav ‘o mal e nun mo div a verè

Mo ca stong for se vonn fa na fot

Lor fann e storie, ij vogl fa a storia

Si se soffr n’è ammor, nun trov manc e parol

Primm stiv tu sol po si asciut ro core

Sunnav ‘nsiem na casa addò a tristezz nun tras

Campann buon cu nient, criscenn fess e cuntent

Tant ‘o sai c’ammor è n’ata cos

Nun te ric proprij nient e nuov

Me conosciut quann stev a ‘pper

Mo me stai affianc ‘nta nu Range Rover

Lo sai che se potessi fermare il tempo con le mani

Tornerei indietro a quando uscivi pazza per me

Che ti incazzavi se tornavo e non ti chiamavo

Accumulavi il male e non facevi vederlo

Adesso che sto fuori, si vogliono fare una foto

Loro fanno le storie, io voglio fare la storia

Se si soffre non è amore, non trovo manco le parole

Prima ci stavi tu sola poi sei uscita dal cuore

Sognavo insieme una casa dove la tristezza non ci entra

Vivendo bene con niente, crescendo fessi e contenti

Tanto lo sai che l’amore è un’altra cosa

Non ti dico proprio niente di nuovo

Mi hai conosciuto quando stavo a piedi

Adesso mi stai affianco in un Range Rover.





Ij aropp a te to giur nun vogl chiù a nisciun

E cos ca me riv nun me da nisciun

‘O core aropp e te nun ‘o cacc pe nisciun

Si pur agg sbagliat è stat n’avventur

Sta cu te pe n’ora ‘o sai ca nun me piac

Si pur tu ce muor rispunn a sti messagg

Guardm int a l’uocchie pcchè mo fai a creatur?

Ij aropp a te to giur nun vogl chiù a nisciun

Io dopo te ti giuro non voglio più nessuna

Le cose che mi davi non me le da nessuno

Il cuore dopo te non lo caccio per nessuna

Se pure ho sbagliato è stata un’avventura

Stare con te per un’ora lo sai che non mi piace

Se pure tu ci muori rispondimi a questi messaggi

Guardami negli occhi perché adesso fai la bambina?

Io dopo te ti giuro non voglio più nessuna

[Geôlier]

Riman to prumett ca ce parl cu patt

C’ho giur e ‘tt maner ca te pigliat l’anim

Ij ancor me cunfess rint a stanz che riavl

Nun e crer a sti guaglion ca me ric che m’amn

Te rong ‘tt chell ca tu nun tien

Te preg rammell chest occasion

To giur so pazz, me fai ascì scem

Pcchè grazie a te mo crer a l’ammor

Mentr stamm ancor rint ‘o liett

Tu m’accarizz e po te spuoglij ancor

Io e te ‘nsiem ‘o sai simm perfett

E quand po te viest ij te vogl ancor

Rimm chell che t’hann fatt

Tu si a ricchezza mi chiù assai e tutt e diamant

Pcchè si nun esistiss to giur te ‘nventass

Te facess tale e qual ma in mod che m’amass





Domani ti prometto che ci parlo con tuo padre

Ci giuro in tutti i modi che ti sei presa l’anima

Io ancora mi confesso nella stanza coi diavoli

Non credo a queste ragazze che dicono di amarmi

Ti do tutto quello che tu non hai

Ti prego dammi quest’occasione

Ti giuro sono pazzo, mi fai uscire scemo

Perché grazie a te adesso credo all’amore

Mentre stiamo ancora nel letto

Tu mi accarezzi e poi ti spogli ancora

Io e te insieme lo sai siamo perfetti

E quando poi ti rivesti io ti voglio ancora

Dimmi quello che ti hanno fatto

Tu sei la mia ricchezza di più di tutti i diamanti

Perché se non esistessi ti giuro ti inventassi

Ti farei uguale ma in modo che mi amassi

