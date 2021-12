Ascolta la canzone “A-O-K” di Tai Verdes ft. Manuel Turizo. Dai anche un’occhiata al testo originale, alla traduzione in Italiano.

Canzone uscita il 18 novembre 2021, “A-O-K”, interpretata dal noto cantautore americano Tai Verdes e dall’amatissimo artista colombiano Manuel Turizo, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana del brano.

A-O-K testo, Tai Verdes ft. Manuel Turizo

Intro

Tai Verdes

Doesn’t this guitar sound so good?

Strofa 1

Manuel Turizo & Tai Verdes

Woh-oh

To’ el día parcha’o como si nada ha pasa’o

To’ lo bueno se quedó, lo malo se fue pa’ otro la’o

Pa’ la’ nena’ good vibes, pa’ los sapos no estamo’

Con la nota bien high, donde sea la montamo’

Y woh-oh, la pasamo’ bien no diga’ que no

Que se joda el que esté molestándono’

Tú te siente’ como me siento yo (Eh), yeah (Mmm, mmm)

Ritornello

Manuel Turizo e Tai Verdes

Vívetela como yo

Así to’ se siente bien

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K (A-O-K)

Disfrútatela por ley

Chilling every night, all-day

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K

Strofa 2

Tai Verdes

Hey, littlе lady, I know you’re feelin’ crazy (Woo)

All your other friends arе busy makin’ them babies (Ew)

Been out in the real world, don’t like how it’s tasting (Nah)

Let me change your mind with my little old saying (What?)

Two-four-six-eight, who do we appreciate? (Mmm)

Put some sugar in my water (Yuh) ‘cause we makin’ Minute Maid (Woo)

Fuck all the hate (Uh), do a shimmy-shake (Woah)

Throw a middle finger up down the interstate

Ritornello

Manuel Turizo e Tai Verdes

Vívetela como yo

Así to’ se siente bien

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K (A-O-K)

Disfrútatela por ley

Chilling every night, all-day

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K

Post-Ritornello

Manuel Turizo e Tai Verdes

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Strofa 3

Tai Verdes

I’d be lyin’ if I said I knew the way (Yo, I’d be lyin’)

I just eat shit and pretend that it’s gourmet (Yeah, I lie)

I’ve had terrible, horrible, no-good, very bad days

But I’m a G, can’t you see that I will always be uh, uh, uh, A-O-K?

Bridge

Tai Verdes

Uh, uh, uh, A-O-K

I’m gon’ be

Sugar, sugar

Ritornello e Conlusione

Manuel Turizo e Tai Verdes

Vívetela como yo

Así to’ se siente bien

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K

Disfrútatela por ley

Chilling every night, all-day

I know I’ll be A-O, A-O-K (x2)

Tai Verdes e Manuel Turizo: traduzione di A-O-K

Intro

Tai Verdes

Non suona così bene questa chitarra?

Strofa 1

Manuel Turizo & Tai Verdes

Woh-oh

Tutto il giorno divertito come se non sia successo nulla

Tutto il bene è rimasto, il male se n’è andato altrove

Per le ragazze good vibes, per gli scorfani non ci siamo

Con la nota ben high, cavalchiamo dovunque

E woh-oh, ci divertiamo, non dire di no

Che si fotta chi ci sta disturbando

Ti senti come mi sento io (Eh), yeah (Mmm, mmm)

Ritornello

Manuel Turizo e Tai Verdes

Vivitela come me

Così tutto si sente bene

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K (A-O-K)

Divertiti per legge

Chilling every night, all-day

I know I’ll be A-O, A-O-K

So che sarò A-O, A-O-K

Strofa 2

Tai Verdes

Ehi, piccola, so che ti senti pazza (Woo)

Tutti gli altri tuoi amici sono impegnati a farli bambini (Ew)

Sono stato nel mondo reale, non mi piace il sapore (Nah)

Fammi cambiare idea con il mio piccolo vecchio detto (Cosa?)

Due-quattro-sei-otto, chi apprezziamo? (Mmm)

Metti dello zucchero nella mia acqua (Yuh) perché stiamo facendo Minute Maid (Woo)

Fan**lo tutto l’odio (Uh), fai uno shimmy-shake (Woah)

Lancia un dito medio su per l’autostrada

Ritornello

Manuel Turizo e Tai Verdes

Vivitela come me

Così tutto si sente bene

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K (A-O-K)

Divertiti per legge

Chilling every night, all-day

I know I’ll be A-O, A-O-K

So che sarò A-O, A-O-K

Post-Ritornello

Manuel Turizo e Tai Verdes

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Strofa 3

Tai Verdes

Mentirei se dicessi che conosco la strada (Yo, mentirei)

Mangio solo me**a e faccio finta che sia gourmet (Sì, mento)

Ho avuto giorni terribili, orribili, non buoni, molto brutti

Ma io sono un G, non vedi che sarò sempre uh, uh, uh, A-O-K?

Bridge

Tai Verdes

Uh, uh, uh, A-O-K

I’m gon’ be

Sugar, sugar

Ritornello e Conlusione

Manuel Turizo e Tai Verdes

Vivitela come me

Così tutto si sente bene

I know I’ll be A-O, A-O-K

I know I’ll be A-O, A-O-K (A-O-K)

Divertiti per legge

Chilling every night, all-day

So che sarò A-O, A-O-K (x2)

Audio ufficiale

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio