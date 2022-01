By

Ascolta la canzone “Un Fiore Contro Il Diluvio” di Marco Mengoni. Dai anche un’occhiata al testo del singolo interpretato del famoso cantante italiano.

Canzone uscita il 3 dicembre 2021, “Un Fiore Contro Il Diluvio”, interpretata dall’amatissimo e famosissimo cantante ronciglionese Marco Mengoni, è un singolo che sta avendo un enorme successo in tutta Italia.

Come abbiamo già fatto con il cavallo di battaglia di questo album, “Cambia Un Uomo”, di cui abbiamo scoperto il testo, il significato e il video ufficiale, andiamo ad ascoltare insieme questo motivo dando un’occhiata al testo del toccante brano.

Un Fiore Contro Il Diluvio testo, Marco Mengoni

Strofa 1

Città che non hai più porte, tienimi nascosto

Fai tornare il silenzio

Hai gli occhi rossi e un accento che sembra coraggio

Ma l’ho perso col tempo

Pre-Ritornello

E tra le gru dei palazzi il nero di una fogna

Il cuore come un albergo

Ma gli occhi di quei ragazzi che la notte accende

A volte è buio anche il giorno

Ritornello

Dov’è che si impara l’istinto

Un fiore contro il diluvio

Non ha mai vinto

E com’è che mi lasci qui

Strofa 2

E allora sarà per sempre ma considerando

Che niente dura in eterno

Ci riempiremo di spalle per sembrare forti

Ballando, ma fuori tempo

Pre-Ritornello

E coi pensieri dipinti, i corpi, le sculture

Un angelo dorme tra le impalcature

Ti cola il trucco dagli occhi e finalmente vedo

Che belle le tue paure, paure

Ritornello

Dov’è che si impara l’istinto

Un fiore contro il diluvio

Non ha mai vinto

E com’è che mi lasci qui

Ritornello e Conclusione

Dov’è che si impara l’istinto

Un fiore contro il diluvio

Non ha mai vinto

E com’è che mi lasci qui

Audio ufficiale

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio