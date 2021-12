Una canzone triste, Marco Mengoni | testo, significato e audio del brano

Di seguito il testo il significato e l’audio del brano Una canzone triste di Marco Mengoni contenuto nel suo ultimo album Materia (Terra).

Marco Mengoni è un cantante italiano diventato famoso dopo aver vinto la terza edizione del talent X Factor.

Nato a Ronciglione il 25 dicembre del 1988, è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards per due volte e primo cantante italiano ad essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles.

Marco Mengoni: Una canzone triste

Il 3 dicembre 2021, il cantante ha pubblicato il suo sesto album Materia (Terra) prodotto dalla Sony Music.

Le tracce e i rispettivi autori presenti nel disco sono:

Cambia un uomo – 3:55 (Daniele Magro, Marco Mengoni) Una canzone triste – 3:34 (Daniele Magro) Il meno possibile (feat. Gazzelle) – 2:59 (Simone Cremonini, Flavio Pardini, Andrea Pugliese, Davide Simonetta, Alex Andrea Vella) In due minuti – 2:59 (Raffaele Esposito) Mi fiderò (feat. Madame) – 3:30 (Tony Maiello, Riccardo Scirè, Alex Andrea Vella) Ma stasera – 3:43 (testo: Marco Mengoni, Davide Petrella – musica: Francesco Catitti, Federica Abbate, Davide Petrella) Appunto 1. 23-01-2021 – 1:19 Proibito – 3:08 (Michele Canova Iorfida, Davide Petrella) Appunto 2. 14-05-2021 – 0:44 Luce – 4:04 (Lorenzo Vizzini) Un fiore contro il diluvio – 2:55 (Daniele Magro)

Tracce bonus nell’edizione CD

Il meno possibile – 2:59 (Simone Cremonini, Flavio Pardini, Andrea Pugliese, Davide Simonetta, Alex Andrea Vella) Mi fiderò – 3:30 (Tony Maiello, Riccardo Scirè, Alex Andrea Vella)

L’audio, il testo e il significato del brano

Il brano differentemente dal titolo Una canzone triste, è dedicata a tutte le persone che hanno passato dei brutti momenti e avrebbero come scelta quella di ascoltare una canzone malinconica “e invece no”, come dice Mengoni nella canzone, scelgono di udire un brano dai ritmi tutt’altro che tristi.

Accordi minori

i miei momenti peggiori

torbidi e tristi pensieri

avrei tirato fuori

dentro questa canzone

che ti sto per cantare

la sentirai già per le scale

cambierai d’umore

Canto per te

per chi ti ha spento, deluso

per ogni bacio in disuso

pensavi al massimo esiste

una canzone triste

e invece no

Per rimediare a un’assenza

c’è nuova vita in partenza

pensavi al massimo esiste

una canzone triste

e invece no

e invece no

e invece no

una canzone triste

Perché tu sei vita

perché sei già a casa mia

e non voglio più tornare indietro

non so qual è la via

e voglio scrivere di quest’estate

viaggi che mai avrei pensato io

i traghetti tardi e di serate

guarda Giove amore mio

Che canto per te

per chi ti ha spento, deluso

per ogni bacio in disuso

pensavi al massimo esiste

una canzone triste

e invece no

Per rimediare a un’assenza

c’è nuova vita in partenza

pensavi al massimo esiste

una canzone triste

e invece no

e invece no

e invece no

una canzone triste

Fai spazio (fai spazio)

fai finta (fai finta)

fai niente

Per chi ti ha spento, deluso

per ogni bacio in disuso

pensavi al massimo esiste

una canzone triste

e invece no

Per rimediare a un’assenza

c’è nuova vita in partenza

pensavi al massimo esiste

una canzone triste

e invece no

e invece no

una canzone triste

una canzone triste

e invece no