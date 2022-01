By

Ascolta la canzone “Veleno” del rapper Guè Pequeño. Dai anche un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Canzone uscita il 10 dicembre 2021, “Veleno”, interpretata dal famoso rapper milanese Guè Pequeño e da altri amatissimi artisti, come Mara Sattei, Marracash, Madame e Gazzelle, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutta Italia.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Veleno testo, Guè Pequeño

Pre-Ritornello

Guè e Mara Sattei

Dimmi perché

Con gli amici parlo sempre di te

Forse quello che bevevo era veleno

E mi ha fatto ubriacare di te

Dimmi perché

Con le altre parlo solo di te

Baby, per cambiare un uomo, vedo in slow-mo

Fermi il tempo quando cammini te

Ritornello

Guè e Marracash

Luce flash, Mercedes

Love Hermes, Amex Black

Droga e sex, in jet lag

E con gli altri parli solo di me

Strofa 1

Guè Pequeño

Ah, baby, non sei nel business, no

Baby, tu sei il business, ah

Sei amata in cinquе lingue diverse, еh

Con te ho perso già cinque scommesse

Bocca di diamanti, whiskey giapponese (Muah)

Un altro sorso perso in un discorso à la Scorsese (Oh)

Sangue alle tempie viaggiando spazio-tempo

Strisce di luce di notte, è un inseguimento (Uh)

Ho spremuto il mio cuore dentro il tuo Bloody Mary (Ah-ah)

A bordo pista guardo partire gli aerei

Nella traduzione poi ci siamo persi

Ad altre latitudini, nuovo room service (Ah-ah)

Capisce (Yeah), di amore non guarisci (Nah)

Occhi mandorlati, G Mitsubishi (Uoh)

La morte, sai, non è mai stata così fashion

Con discretion, mandami la location (Ahah)

Pre-Ritornello

Guè e Madame

Dimmi perché

Con gli amici parlo sempre di te

Forse quello che bevevo era veleno

E mi ha fatto ubriacare di te

Dimmi perché

Con le altre parlo solo di te

Baby, per cambiare un uomo, vedo in slow-mo

Fermi il tempo quando cammini te

Ritornello

Guè e Gazzelle

Luci e flash, Mercedes

Love Hermes, Amex Black

Droga e sex, in jet lag

E con gli altri parli solo di me

Strofa 2

Guè Pequeño

Yeah, nel tuo drink veleno

Penso che dovrei smettere di bere se no (Se no?)

Potrei sbagliare numero di camera (Damn)

E schivare i proiettili con Fatima (Pow-pow-pow)

Big player come Ibra

Alzo i bassi a palla, lo specchietto vibra (Okay)

Spendiamoli prima che brucino (Ah-ah)

Resto ancora per poco lucido (Uh)

Baby, la mia vita andava a pezzi, yeh-yeh

E se tu poi li rimetti insieme

Parleranno solo di me e di te (Ah-ah)

Pre-Ritornello

Guè, Madame e Mara Sattei

Dimmi perché

Con gli amici parlo sempre di te

Forse quello che bevevo era veleno

E mi ha fatto ubriacare di te

Dimmi perché

Con le altre parlo solo di te

Baby, per cambiare un uomo, vedo in slow-mo

Fermi il tempo quando cammini te

Ritornello e Conclusione

Guè, Marracash e Gazzelle

Luci e flash, Mercedes

Love Hermes, Amex Black

Droga e sex, in jet lag

E con gli altri parli solo di me

Il videoclip ufficiale

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio