Radio Italia Love 2020: tracklist della compilation dedicata agli innamorati + concorso instant win per vincerla

Come ogni anno, anche nel 2020 si rinnova l’appuntamento con Radio Italia Love, la compilation dedicata agli innamorati più gettonata della penisola, ottima idea regalo per San Valentino, che in un doppio CD racchiude un totale di 26 nuovissime canzoni che, ad eccezione di “Fuori di me” di Coez, sono state rilasciate in un 2019 appena conclusosi. Passa direttamente ai titoli dei brani presenti nei due dischi, che anche quest’anno è possibile vincere partecipando a un concorso gratuito instant win.

Radio Italia Love esce il 17 gennaio 2010 e al suo interno troveremo grandi successi, rigorosamente italiani, di artisti del calibro di Marracash, Elisa, Tommaso Paradiso, Diodato, Emma, Ultimo, Max Pezzali, Gianna Nannini, Annalisa feat. Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Achille Lauro, Mika, Zucchero, Giusy Ferreri, Niccolò Fabi, Francesca Michielin, Biagio Antonacci, Fabri Fibra ft. Franco 126, Malika Ayane, Danti ft. Nina Zilli & J-Ax, Marco Mengoni, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro, Francesco Renga feat. Ermal Meta, Tormento & Tiromancino, vale a dire alcuni tra migliori artisti della musica italiana.

Tracklist Radio Italia Love 2020

Dove acquistarla? Su Amazon 2 Audio CD





CD 1

CD 2

Concorso instant win

Radio Italia ha indetto un contest instant win attraverso il quale potreste vincere questa compilation. Per partecipare accedete alla pagina del concorso, effettuate il login o iscrivetevi al sito ufficiale di Radio Italia, cliccate su uno dei 3 bottoni e scoprirete subito se avrete vinto. In caso contrario potrete ritentare il giorno successivo. Per la cronaca, con la registrazione sarà possibile partecipare ad altri concorsi, attraverso i quali si possono vincere anche biglietti per i concerti. Ad esempio, al momento in cui scrivo, si potrebbe tentare la fortuna per far vostro un biglietto per il concerto di Ultimo in programma a Milano il prossimo 18 giugno.

Vedi anche: Radio Italia Love 2019.