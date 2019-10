Mika – è uscita Domani, stupenda versione in italiano di Tomorrow: audio e testo

Rilasciato venerdì 18 ottobre 2019, Domani è un singolo del cantautore Mika, versione in italiano di Tomorrow, quinto estratto dal quinto album in studio My Name Is Michael Holbrook, pubblicato lo scorso 4 ottobre. Il testo e l’audio di questo pezzo.

E’ veramente bellissima e contagiosa questa versione della canzone, una sorta di remix del quinto tassello della quinta era discografica del cantante britannico, ex giudice di X Factor Italia, che ormai nella penisola è molto amato.

Il significato di Domani

Scritto dall’interprete insieme a Paul Dixon & Davide Petrella e prodotto da Mark Crew & Dan Priddy, questo pezzo parla della libertà di non avere il timore delle conseguenze delle nostre azioni, di quello che gli altri pensano: in una società nella quale ogni cosa fatta viene giudicata, si potrebbe avere il timore di rischiare, ma secondo l’artista britannico, non bisogna aver paura e fregarsene del domani, perché se quel che facciamo non andrà per il verso giusto e ci giudicheranno per questo, mettendo in risalto i nostri errori, bisogna non badarci troppo in quanto è meglio una vita vissuta col brivido e soprattutto sbagliando, che fare cose dove si è certi di non fallire.

Mika Domanitesto

Download su: Amazon – iTunes

[x3]

Domani

Cercherò una scusa per sentirmi fragile

Perché tu mi fai paura e non lo so nascondere

Il cuore ha sempre ciò che vuole

Ma io vorrei soltanto i graffi sulla schiena

Nudi nel retrovisore

In macchina io e te con la radio accesa

Ma è così… chiaro

L’amore è un gioco in cui non vinci mai.





E dimmi cosa vuoi spiegare e baciami

Oh, cosa succederà domani

Vai all’inferno, sento i brividi

Oh, chissenefrega del domani

Stanotte a casa non ci tornerai

Oh, il sangue rosso anche domani

L’amore è un gioco in cui non vinci mai

Oh, domani pensaci domani.

Restiamo qui confusi

Come fosse un vecchio film

Come due amanti sconosciuti

Se parlo poco sembro James Dean

Pensiamo troppo al domani

Ma oggi siamo qui, non ci troviamo più

Chissà cosa sarà domani

Non vedo il panorama resti solo tu

E ora si… che tremo

L’amore è un gioco in cui non vinci mai.

E dimmi cosa vuoi spiegare e baciami

Oh, cosa succederà domani

Vai all’inferno, sento i brividi

Oh, chissenefrega del domani

Stanotte a casa non ci tornerai

Oh, il sangue rosso anche domani

L’amore è un gioco in cui non vinci mai

Oh, domani pensaci domani.





E se saremo felici domani

Non lo diremo

A nessuno

[x4] Domani.

E dimmi cosa vuoi spiegare e baciami

Oh, cosa succederà domani

Vai all’inferno, sento i brividi

Oh, chissenefrega del domani

Stanotte a casa non ci tornerai

Ho il sangue rosso anche domani

L’amore è un gioco in cui non vinci mai

Oh, domani pensaci domani.





Ascolta su: