Zucchero – Spirito Nel Buio: audio e testo della nuova canzone

Spirito nel buio è la traccia che apre il quattordicesimo album in studio di Zucchero intitolato D.O.C., fuori ovunque da venerdì 8 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova positiva canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Don Was e Nicolas Rebscher con la collaborazione di Max Marcolini.

Zucchero – Spirito Nel Buio testo

Oltre il Giordano mi vedrai

danzare spirito nel buio

brillanti nell’oscurità

come una festa in Paradiso

gioia nel mondo e a te dovunque sei

che accendi spirito nel buio

senti il tuo cuore adesso è sulle cime

e accende spirito nel buio.

Yeah!

Oh yeah!

Ho acceso spirito nel buio

da quell’oscuro odor di pianto

dammi il tuo bacio quotidiano

illimitato il mio tormento

sacro e profano questo amore mio

che accende spirito nel buio

vorrei vedere tutto il mondo in festa

che accende spirito nel buio.





Yeah!

che accende spirito nel buio

oh yeah!

Perduto dentro la nebbia

adesso sto come sto

gioia nel mondo e a te dovunque sei

che accendi spirito nel buio

vedo più luce in fondo agli occhi tuoi

che accendi spirito nel buio.

Yeah!

che accendi spirito nel buio

oh yeah!

yeah!





Oh somebody save me

non c’è amore intorno a noi

gioia nel mondo e a te dovunque sei

che accendi spirito nel buio

vorrei vedere tutto il mondo in festa

che accende spirito nel buio

oh che accende spirito… nel buio.

Yeah!

(si accende il buio

si accende il buio

accende il buio

spirito nel buio)

accendi il buio

accendi il buio

si accende il buio

spirito nel buio

si accende il buio

si accende il buio

accendi il buio

spirito nel buio.





