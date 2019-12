Annalisa – Vento sulla Luna feat. Rkomi: audio e testo del nuovo atteso singolo + video

Rilasciato venerdì 29 novembre 2019, Vento sulla Luna è un singolo che vede duettare la cantautrIce Annalisa Scarrone e il rapper milanese Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana.

Il testo e l’audio della nuova e bella canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Federico Bertollini e Fario Faini, in arte Dardust, con produzione di quest’ultimo.

Il contagioso brano è nato a Milano lo scorso marzo, mentre la cantante era insieme a Franco126 e Dardust. Nei giorni seguenti ha preso sempre più forma finché un giorno di ottobre ha incontrato all’estero il rapper e i due hanno deciso di collaborare.

Aggiornamento: solo per segnalare che dal 3 dicembre 2019, è online il video ufficiale che accompagna questa meravigliosa canzone, un filmato diretto da Enea Colombi, che nella sua semplicità, risulta a parer mio molto interessante e ben fatto.

Vento sulla Luna testo — Annalisa • Rkomi

Ora… voglio solo bagnarmi la gola

e una scusa mi scivola in bocca

e il mondo sembra correre via come un taxi in un giorno di pioggia

allora… anche se non c’è risposta

e la notte ci ha messo alla porta

fissiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla folla.





Posso sbagliare ma

posso sbagliare ma

ma adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andare

non posso cambiare ma

non posso cambiare ma

al buio non si notano le rughe della città.

Tutte le volte che vuoi

facciamo finta che non ci importa poi

ridiamo con la voce rotta

nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri

facciamo come vuoi

come se fosse la prima volta noi

sotto i lampioni con la luce fioca

si sgasava la Coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi

c’è ancora vento sulla luna-a-a

sulla luna-a-a

ancora vento sulla luna-a-a

sulla luna, sulla luna

sulla luna, sulla luna-a.

[Rkomi – Insieme]

L’anima è un bicchiere, puoi svuotarlo e riempirlo

passo dall’essere artista ad umano dietro alle quinte

se l’occhio vuole la sua parte, recitare è eccitante

te che ci fai con la maschera

io che perdo la pazienza all’Esselunga

mentre mangio dal sacchetto all’ora di punta

non voglio più guardare l’ora

dimenticarmi dove sono.

[Rkomi – Insieme]

Posso sbagliare ma

posso sbagliare ma

ma adesso lasciami andare e dimenticare il passato

non posso cambiare ma

non posso cambiare ma

posso trovare luce nel buio della città.





[Annal. – Insieme – RKOMI]

Tutte le volte che vuoi

facciamo finta che non ci importa poi

ridiamo con la voce rotta

nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri

facciamo come vuoi

come se fosse la prima volta noi

sotto i lampioni con la luce fioca

si sgasava la Coca, dormivamo in piedi e tu che sorridevi

ora è un cielo diverso il nostro

una macchia d’inchiostro

tu non me l’hai detto, ho capito lo stesso

mi hai lasciato intendere

che siamo sempre in tempo

in fondo per trovarci un posto anche se piove dentro

va bene lo stesso, tanto prima o poi spioverà-a-a

sulla luna-a-a

SULLA LUNA, SULLA LUNA, MMMMH

ridiamo con la voce rotta

nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri

facciamo come vuoi

come se fosse la prima volta noi

sotto i lampioni con la luce fioca

si sgasava la Coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi

c’è ancora vento sulla luna-a-a

sulla luna-a-a

ancora vento sulla luna-a-a

sulla luna, sulla luna

SULLA LUNA, SULLA LUNA

SULLA LUNA, sulla luna-A.

E’ passata un’ora





