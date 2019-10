Danti – Tu e D’io feat. Nina Zilli & J Ax: audio e testo del nuovo singolo

Disponibile dal 25 ottobre 2019, Tu e D’io è un singolo di Danti, con la collaborazione del rapper J Ax e della cantante Nina Zilli. Il testo e l’audio della nuova canzone, arrivata a poche settimane da “Mettere a Posto” ed a una settimana da “Se stai zitto fai un figurone” ft. Rovazzi e Fiorello, una gag autoironica di un minuto e mezzo scarso.

In questo nuovo percorso artistico, la metà dei Two Fingerz sembra proseguire la sua strada da autore, visto che negli ultimi anni ha soprattutto scritto canzoni per artisti come Rovazzi, Francesco Renga, Chiara Galiazzo, Annalisa e lo stesso J-Ax

“se ci sei tu anche Milano sembra Rio” si sente nel ritornello di questo brano d’amore, che spiega come sia possibile trovare nel partner tutto ciò che serve per essere felici.

Tu e D’io testo — Danti • Nina Zilli • J Ax

Download su: Amazon – iTunes

[Nina Z.]

Ave o Maria

piena di ansia

fare i miracoli a volte non è abbastanza

e così sia cammino sull’acqua

e prendo il sole crocifissa sulla spiaggia.

[Nina Z. & Danti]

Devo espiare peccati

col cuore stanco morto

ma bastano tre giorni

e risorgo

e mi rompo le palle del mare, ho voglia di scappare

è una vita sbagliata che mi fa bestemmiare





[Nina Z. & Danti]

Ma sto da Dio

tu porta l’acqua che al vino ci penso io

se ci sei tu anche Milano sembra Rio

tu e D’i tu e D’i tu e D’io

tu e D’i tu e D’i tu e.

[J-Ax]

La tecnologia è il nuovo Dio io non sono salvo

nel nome dell’iPad, iPhone e lo Spirito Samsung

io non sono il Messia, non è sangue è sangria

anima per metà nera come i capelli di Sia

serve controllo sì

serve evolversi

sono un santo con l’aureola di GBT

quello che è già fatto si ripete

lo capisce chi ci ha fede

Gesù ha iniziato con 12 follower e un hater

Nuovo assetto, corro svelto

caro amico tu sei lento

ti supero anche con le infradito

sì lo ammetto ho ballato Despacito

chi è senza peccato scagli il primo Mojito

99 problemi come Jay Z

ma fra questi non c’è comprare le nuove Yeezy

i miracoli li ho fatti nella bio con la voce

faccio l’assegno della croce zio.

[Nina Z. & Danti]

Ma sto da Dio

tu porta l’acqua che al vino ci penso io

se ci sei tu anche Milano sembra Rio

tu e D’i tu e D’i tu e D’io

tu e D’i tu e D’io tu e.





[Danti]

Sono credete a modo mio

la seconda cosa che dico appena mi sveglio è…

Dio

la chiesa è un call center, io parlo col presidente

amen, amen, amen

non me frega niente

Madonna che fa i miracoli

lacrime di vino sto

sotto le tue guance con due calici

quanto mi piaci

ti faccio piangere dal ridere

e beviamo gratis.

[Tutti insieme]

Ma sto da Dio

tu porta l’acqua che al vino ci penso io

se ci sei tu anche Milano sembra Rio

tu e D’i tu e D’i tu e D’io

tu e D’i tu e D’i tu e

tu e D’i tu e D’i tu e D’io

tu e D’i tu e D’i tu e.





Ascolta su: