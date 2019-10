Malika Ayane – Wow (Niente Aspetta): audio e testo del nuovo singolo

Wow (Niente Aspetta) è un singolo della cantautrice milanese Malika Ayane, disponibile ovunque da venerdì 11 ottobre 2019 via Sugar. Il brano è stato in minima parte svelato nello spot degli spazzolini elettrici Oral B, sulle principali reti televisive da giovedì 3 ottobre. La campagna vede protagonista proprio la cantante. Il testo e l’audio di questo contagioso pezzo.

Scritta dall’interprete e prodotta con la collaborazione di Michele Clivati e Roberto Vernetti, con musica di Shridhar Solanki, questa interessante nuova canzone è caratterizzata da sonorità che riprendono la black music degli anni ’80 degli Arrested Development e dei De La Soul. Il brano fornisce una risposta all’imbruttimento dei tempi moderni.

Malika Ayane – Wow (Niente Aspetta) testo

Download su: Amazon – iTunes

Ohohoh, ohohoh, ohohoh.

Chiedono risposte

ma non fanno domande

chi non si diverte

fa decidere ad altri se è superficiale

spesso le distanze

sembrano scommesse

ma più facilmente

sono utili a mettersi l’anima in pace.

Consuetudine

non è un limite

semmai è un confine che si può spostare

fa sorridere

come scegliere

ravioli dai cinesi per Natale.

Non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

ma in testa, cosa resta?

non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

fai in fretta, niente aspetta.





Ohohoh, ohohoh, ohohoh.

Offrono vendette

da servire fredde

ma con l’ascia di guerra

faccia a pezzi un limone per il Whiskey Sauer.

Consuetudine

non è un limite

semmai è un confine che si può spostare

o a far crescere

dare lacrime

esser duro è come perdonare.

Non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

ma in testa, cosa resta?

non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

fai in fretta, niente aspetta.





Consuetudine

non è un limite

semmai è un confine che si può spostare

puoi vantartene

o pentirtene

basta che non sia solo parlare.

Non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

ma in testa, cosa resta?

non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

fai in fretta, niente aspetta.





Ascolta su: