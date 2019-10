Marracash – Bravi A Cadere (I Polmoni ): audio e testo del nuovo brano

Bravi A Cadere – I Polmoni è il primo singolo estratto da quinto album in studio di Marracash, Persona, disponibile dal 31 ottobre 2019 via Universal.

Il testo e l’audio della nuova canzone, traccia numero sei del disco, prodotta dal milanese Zef e Marz. Il brano è in rotazione radiofonica nazionale dal 1° novembre.

Marracash – Bravi A Cadere testo

Smetto di farmi le pare per te

Mi sa che smetto coi farmaci e con i caffè

Ma non so se sono loro che mi buttano giù

O io che sono giù e che me la prendo con tutto

Provo a allenarmi, ad andare nei club

A non svegliarmi più tardi e fare come te

Che sai gestire la tua vita meglio di me

Sia mai che hai il tempo di avere un dubbio

Corro sulle funi e salto sopra i tetti

Sotto cieli scuri e stelle indifferenti

Tutto sotto controllo, tranne i sentimenti

Pure mentre dormo io digrigno i denti

Cerco un equilibrio che mi tiene insieme

Tu mi chiedi perché non mi voglio bene

Da domani lo faccio, mi fai quella faccia

Dovresti sapere

[Ritornello]

Che io ormai sono bravo a cadere (na, na, na, na)

Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Ed abbiamo già rischiato insieme

Non c’è mai stata una rete

Dopo di noi che succede?

Se tanto ormai siamo bravi a cadere





[Strofa 2]

Fame di fama ovunque là fuori

E sento aria di casa tra ‘sti palazzoni

E il massimo dell’ambizione che c’è quaggiù

È passare dalla parte della gente che ruba

Io sono contro la felicità

Contro mia madre, le feste e la puntualità

E puoi viaggiare, però resta dentro di te

Non puoi uscire dalla tua pelle

Son’ furbo abbastanza io per tutti e due

E mi ami abbastanza tu per tutti e due

Lei che mi messaggia alle 02:22

E io non so se starci dentro o uscirne come gli UK dalla UE

“Chissà se è per noia che noi stiamo insieme”

Dico queste cose e non mi vuoi più bene

So che spesso mi inca**o, però chi si inca**a

Alla fine ci tiene

Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Ed abbiamo già rischiato insieme

Non c’è mai stata una rete

Dopo di noi che succede?

Se tanto ormai siamo bravi a cadere

Ma ora so (ma ora so)

Che in fondo vivere è convivere con te stesso (yeah, yeah)

Respira un po’ (respira un po’)

È solamente un altro stop (stop) per te





Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Ed abbiamo già rischiato insieme

Non c’è mai stata una rete

Dopo di noi che succede?

Se tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)

Tanto ormai siamo bravi a cadere (na, na, na, na)





