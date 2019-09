Elisa – Tua Per Sempre: video ufficiale, testo e significato della meravigliosa canzone d’amore

Il testo l’audio, il video ufficiale e il significato di Tua Per Sempre, bellissima canzone di Elisa, scritta da Davide Petrella e prodotta dalla stessa Toffoli, Andrea Rigonat, Taketo Gohara & Francesco “Katoo” Catitti.

Dopo “Quelli che restano”, “Se piovesse il tuo nome”, “Anche fragile” e “Vivere tutte le vite”, è il momento di questo incantevole quinto singolo estratto dall’ultima fortunata fatica discografica Diari Aperti, rilasciata il 26 ottobre 2018 e certificata Platino.

E’ sicuramente stato un anno a dir poco straordinario, ricco di successi e riconoscimenti, quello della Toffoli, grandissima interprete che solo negli ultimi mesi ha conquistato classifiche e certificazioni. Per rilanciare la decima era discografica, la seconda con tracce scritte interamente in italiano, ha scelto uno dei brani più belli e significativi dell’intero album, ispirato a una storia realmente accaduta.

Il significato di Tua Per Sempre

La canzone è infatti ispirata ad una lettera scritta negli anni ’40 da una donna al proprio marito soldato, lontano da lei perché impegnato in guerra. La moglie la scrisse, non sapendo se l’avrebbe rivisto. Tale lettera era solo una delle tante presenti in un museo della guerra non meglio specificato. Quindi l’emozionante e commovente brano, parla di un amore incondizionato ed eterno, un amore che supera i tempi e le distanze.

Tua Per Sempre Video Ufficiale

Nel malinconico filmato diretto da Attilio Cusani e girato nella Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara (Comune di Anzio), vediamo una Elisa sola e triste in riva al mare e la sua sagoma scura che su uno fondo grigio interpreta il brano.

Tua Per Sempre testo

Download su: Amazon – iTunes

Amore mio ti aspetto sempre

E mai un’attesa è stata vana

Del resto non mi importa niente

Se questa notte ancora chiama

Se serve per sfiorarci ancora

Nessun rimpianto dura una vita intera.





La nostra storia è complicata

E dicono si può sbagliare

Questa città si è illuminata

Quando ci ha visti lì a parlare

C’è chi si stringe, chi si perde

Comunque vada resto tua per sempre.

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Comunque vada resto tua, resto tua.

Se cercherai chi sono stata

Ritroverai chi sono adesso

In questo viaggio solo andata

Se siamo qui ci sarà un senso

Vedrai che il tempo non ci prende

Comunque vada resto tua per sempre.

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Comunque vada resto tua, resto tua.





Amore mio ti aspetto sempre

E mai un’attesa è stata vana

Vedrai che il tempo non ci prende

Comunque vada resto tua per sempre.

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Un solo attimo e sono tua per sempre

Conosci bene il nome mio

E che importa se le promesse sono eterne

Se non ci credi non fa niente

Comunque vada resto tua

Comunque vada resto tua.





Ascolta su: