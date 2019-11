Tiziano Ferro – In mezzo a questo inverno: audio e testo del nuovo singolo + video

In mezzo a questo inverno è la quarta meravigliosa traccia facente parte dell’album Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, disponibile da venerdì 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Fabio De Martino & Francesco Gramegna e composta da Massimiliano Pelan. Nell’edizione digitale, la track è anche presente nella versione Reyes Cut.

Si tratta di un bellissimo ma triste brano in pieno stile Ferro, che per la prima ha anche firmato la produzione, nel quale l’artista canta il sentire la mancanza di una persona molto importante e significativa…

Un mini aggiornamento, solo per annunciarvi che il brano in oggetto è anche il terzo singolo estratto dal progetto, dopo Buona (Cattiva) Sorte e il brano omonimo Accetto Miracoli. Sembra inoltre che la track sia ispirata alla perdita della nonna Margherita. Online da giovedì 28 novembre, il video ufficiale è stato diretto da Sebastiano Tomada & Tommaso Cardile ed è stato girato al 5 Points Studio di Los Angeles, in una stanza che vede la presenza del solo cantautore e i suoi ricordi.

Tiziano Ferro – In mezzo a questo inverno testo

Oggi si parla… di te in tutto il mondo

E la gente… mi sorride a festa

Oggi si parla soltanto di te nella mia testa.





Minimizzo… tanto non mi senti

Sempre il secondo… il primo dei perdenti

Ho perso idee, fantasie, autocontrollo e anche il tuo ultimo “boh”.

C’eri tu, c’eri tu, c’eri tu in mezzo a questo inverno

A dirmi “meglio un minuto ma felice, che triste in eterno”

Però per ora, per caso o sfortuna, adesso ho troppa paura

Sei sempre stato più forte tu

Mi chiedo come potrei esserlo io…

Di più.

La vita segue, auguri a chi combatte

Io ora vado… una volta per tutte

Solo un giorno vivi tu per me per oggi

Perché io non torno

Dicevi da grande lo stesso problema

Ti sembrerà tanto ridicolo

Ma il giorno in cui sei volato via

È proprio come immaginavo da piccolo.

C’eri tu, c’eri tu, c’eri tu in mezzo a questo inverno

A dirmi “meglio un minuto ma felice, che triste in eterno”

Però per ora, per caso o sfortuna, adesso ho troppa paura

Sei sempre stato più forte tu

Mi chiedo come potrei esserlo io…

Di più

Di più.





Rivoglio la felicità

E ridere forte all’improvviso

E non la voglio questa libertà

E non sia fatta la tua volontà.

C’eri tu, c’eri tu, c’eri tu in mezzo a questo inverno

A dirmi “meglio un minuto ma di pace, che guerra in eterno”

Però per ora, per caso o sfortuna, adesso ho troppa paura

Sei sempre stato più forte tu

Probabilmente dovrei esserlo io…

Di più.





