Tommaso Paradiso – Non Avere Paura è il nuovo singolo: audio, testo e significato

Il significato,il testo e l’audio di Non Avere Paura, singolo dell’ormai ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, disponibile ovunque da mercoledì 25 settembre 2019 via Island Records.

Questo romantico e meraviglioso pezzo, scritto di suo pugno e prodotto da Dario Faini, in arte Dardust, fa da colonna sonora al trailer della seconda stagione di Baby, serie tv prodotta da Netflix e diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, che sarà online a partire dal 18 ottobre 2019. Le protagoniste, saranno ancora una volta le giovanissime Alice Pagani nei panni di Ludovica e Benedetta Porcaroli, che interpreterà Chiara. L’inedito è stato anticipato da un’anteprima pubblicata su Instagram e da alcune Instagram stories, in cui parte di esso veniva cantato dai protagonisti della serie netflix.

Il significato di Non Avere Paura

La canzone è una sorta di dichiarazione d’amore in versi, scritti da uno dei più acclamati autori della penisola, che parla delle emozioni e delle sensazioni, che soltanto una speciale storia d’amore può trasmettere, con la naturale volontà di prendersi cura e proteggere la persona amata, in qualsiasi momento, anche la notte, anche quando la dolce metà non è a nostro fianco.

Tommaso Paradiso Non Avere Paura testo

Ah, ah, ah-ah, ah

Se mi guardi così

Se mi sfiori così

Se… avvicini la tua bocca al mio orecchio-oh

Non finirà bene

Ma ti prego no

Non smettere

Non smettere mai.

La notte è benzina

La notte incatena

La notte è questa faccia allo specchio-oh

E ora cade giù

Pure una lacrima

Nel frattempo sto ridendo, oh-oh-oh

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso

Come se fosse la fine del mondo.

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura, io di te, ohohohoh.





Se ti abbraccio così

Se ti stringo così

Se… appoggi la tua testa al mio petto, oh

No foto, no, no

No tutto, no, no

Ci siamo solo noi

Ci siamo solo noi.

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso

Come se fosse la fine del mondo.

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura, io di te

No non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura, io di te, ohohohoh.

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura, io di te.





No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura, io di te.

No, non avere paura!

Non avere paura

Quando vai a dormire sola

Non avere paura

Vorresti una parola

Vorresti una parola

Non avere paura.

Ah, ah, ah-ah, ah

Mi prenderò cura

Io di te.





