Ghali – Boogieman feat. Salmo: audio e testo del singolo da DNA

I rapper Ghali e Salmo hanno unito le forze nel singolo Boogieman, disponibile ovunque da venerdì 17 gennaio 2020 come secondo anticipo dell’album DNA, il secondo in studio del rapper milanese, out il successivo 20 febbraio, a 33 mesi dal disco d’esordio “Album”.

Leggi il testo e l’ascolta la canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Zef e ancora una volta da Mace, che arriva dopo Flashback, uscita lo scorso 11 novembre. A quanto sembra, nel disco non vi saranno invece Hasta La Vista e la fortunata Turbococco, due importanti release dello scorso anno, alle quali vanno aggiunte le altrettanto importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale, vale a dire quella recente in Antisocial di Ed Sheeran e Vossi Bop (Remix) di Stormzy pubblicata a luglio.

Il brano interpola la hit anni mondiale ’90 “Show Me Love” della della cantante statunitense Robin S., pubblicata il 23 aprile 1993 come primo estratto dall’album omonimo. Su un tappeto elettronico dal sound anni novanta, il rapper classe 1993 rilascia questo secondo assaggio della seconda era discografica composta da 15 inediti, il cui unico ospite sarà appunto il celebre rapper di Olbia, Maurizio Pisciottu, aka Salmo.

Ghali Boogieman testo

A Baggio quando piove, piove un botto

Esco con lei, metto il pigiama sotto

Ma non perché ci devo andare a letto

È che quando sto giù un botto non basta il giubbotto

Mentre ballavo ho perso la pazienza

Deve essermi caduta dalla tasca

E chi mi sta vicino la calpesta

E ca**o, questo drink è solo acqua

Credi in Dio? (seh) Ti piace Beyon’? (seh)

Andresti a Rio? (seh) Ma dici io e te?

Nell’ozono ci sta un buco e tu ti chiedi perché

Le cazzate che tu dici inquinano pure me





Boogieman

Spegni queste nuvole

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Yeah, mhm, ma non è cool

[Salmo]

In Sardegna il sole picchia forte, sembro su Marte

Appeso ai fili elettrici come le scarpe

Faccio una canna sotto il sole e volo su un charter

Potrei morire e vedere chi c’è dall’altra parte

Mi piace se ti muovi tipo “I Love It” (yeah, yeah, yeah)

C’è chi in bagno fa una pista più di Cairoli (yeah)

C’è chi è bravo a cantare solo se fa i nomi

Noi torniamo a casa zombie tipo Nairobi

Giuro, una di queste sere

Chiudo e smetto quando voglio

Sto sul fondo del bicchiere

Ma di quello mezzo vuoto

Frate’, vengo in pace, cambio mille facce

Chiama il vecchio Salmo e digli che mi dispiace (scusa)

Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato

E mi piace

Boogieman

Spegni queste nuvole

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool





Boogieman

Spegni queste nuvole

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

Mhm, ma non è cool





