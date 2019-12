Ultimo – Tutto questo sei tu: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 13 dicembre 2019 via Honiro, Tutto questo sei tu è un singolo scritto, prodotto e interpretato dal cantautore romano Ultimo: Il testo e l’audio.

La nuova contagiosa canzone, che arriva dopo la meravigliosa Rondini al guinzaglio e l’altrettanto bella Poesia per Roma, è una intensa dichiarazione d’amore dedicata alla persona amata, veramente coinvolgente da tutti i punti di vista, anche da quello della melodia, che va via via a intensificarsi, come la voce del cantante e la forza del coro, che a un certo punto esplodono, facendo letteralmente venire i brividi all’ascoltatore di turno.

Davvero molto bella anche questa poesia di questo grande artista, che poche ore prima di averla rilasciata, è stato ospite alla finalissima di X Factor.

Ultimo – Tutto questo sei tu Testo

Download su: Amazon – iTunes

Ho bisogno adesso di un sogno

In questa strada in cui mi ricordo

Ora è buio ed è vuoto intorno

E alla fine sai che non dormo.

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci, ooh.

Ho bisogno di una risposta

Il sole che esca nella tempesta

Non rinchiuderti in una stanza

E trova fuori la tua certezza.





Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci.

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro?

È come l’immenso

E’ lo stesso è il diverso

Tutto questi sei tu.

Come vola il tempo

Vedi? Adesso me lo ricordo

Tu che lo ami, ti darei il freddo

Se solo avessi in tasca l’inverno.

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci





Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

E’ lo stesso è il diverso

Tutto questo sei tu

Pioggia e stelle che cadono giù

Tutto questo sei tu

Mare calmo nei tuoi occhi blu.

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

E’ lo stesso è il diverso

Tutto questo sei tu.





Ascolta su: